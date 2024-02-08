黃色小鴨夯！高雄13飯店住房餐飲優惠一次看　遊艇視角賞鴨最搶手

▲黃色小鴨睽違10年重返高雄。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

睽違10年，黃色小鴨重返高雄，今年還有雙鴨進港，市府特別規劃免費氣墊樂園、美食市集、大型充氣藝術裝置等活動，預期過年期間將會有一波賞鴨潮。高雄各家飯店紛紛推出住宿、餐飲優惠，姓「黃」、名字發音有「ㄧㄚ」的民眾優惠多更多，更有星級飯店推出免費搭遊艇看小鴨，《ETtoday新聞雲》整理以下13家飯店優惠。

▲入住晶英行館預約遊艇賞鴨，可享受2小時船上派對，船上視角不必人擠人。（圖／記者許宥孺攝）

晶英國際行館

入住晶英國際行館或於Ukai-tei Kaohsiung用餐，不限消費金額即可加價購買行館貴賓專屬獨家遊港行程，享受2小時港灣風光與船上派對輕食，以獨特的角度飽覽黃色小鴨的迷人風采，遊港行程原價每人2,500元，7天前訂購享早鴨價2,180元，每班航位25人，名額有限。春節除夕至初三入住享「會員晶賞計劃」加贈一晚累計禮遇，連續入住兩晚再享房費95折。

▲承億酒店25F飛裊柒茶推出黃色小鴨造型下午茶。（圖／承億酒店提供）

承億酒店

即日起至2月25日推出「萌遊港灣」住房專案，搭承億酒店私家專屬遊艇近距離欣賞黃色小鴨，平日經典和式雙人房NT$6,600起，再加贈承億酒店24F高空無邊際泳池RAR BAR「港城故事調酒」。

25F「飛裊柒茶」推出黃色小鴨專屬下午茶組合，每組NT$880+10%，組合含2顆小鴨造型馬卡龍、2顆小鴨造型慕斯蛋糕及2杯飲品。B1美食孵化基地「TAi香」也有黃色小鴨專屬活動，於1月25日至2月25日凡來店單筆消費滿NT$300元， 即贈送精緻小鴨餅乾2個，每日限量，贈完為止。

高雄福容大飯店

入住豪華雙床愛河景5,699元起，含自助早餐、福隆海洋溫泉粉、限量小鴨造型禮品組，每日限量5間，會員價5,015元起，再加贈一位150公分以下的兒童免費入住。黃色小鴨展出期間凡穿著黃色服飾或配件，享田園咖啡廳9折優惠。

搭上回憶熱潮，只要將10年前的小鴨舊照，在「福容大飯店 高雄」的臉書貼文留言，就能獲得300元餐飲抵用券，吃鍋物、吃簡餐、喝咖啡等等皆可使用，限量贈送100組。

▲福容徠旅高雄店換上小鴨外觀。（圖／翻攝自福容徠旅網站）

福容徠旅高雄店

福容徠旅高雄店外觀已貼滿黃色小鴨迎賓，入住黃澄澄色系的IKEA北歐小屋主題房，或是閱旅一大床房型，兩人入住含早餐只要4,588元起，並贈送造型香皂、夜燈和迎賓點心。

▲高雄福華大飯店陳列了黃色元素的打卡布置，也推出了住房、餐飲活動方案，姓名符合條件也有加碼優惠。（圖／高雄福華大飯店提供）

高雄福華大飯店

黃色小鴨展出期間，只要姓「黃」或是姓名中有「一ㄚ」發音，即為一ㄚ、一ㄚˊ、一ㄚˇ、一ㄚˋ 的民眾，在飯店全館餐廳或客房消費打卡，即可至1樓HOVII CAFE兌換黃色馬卡龍乙顆，每日限量。出示與黃色小鴨的合照，於全館餐廳還能享有不同活動贈禮。

此外，到高雄賞鴨的民眾，入住豪華家庭房每間每晚NT$5,899元起，每房加贈麗香苑自助早餐4客，還贈送價值NT$2,860元的江南春餐廳的「一品明爐片皮鴨」，加點其他料理還可以享房客平日85折、假日9折優惠。

▲平日入住高雄萬豪酒店經典客房1晚，每房每晚6,388元起。（圖／高雄萬豪酒店提供）

高雄萬豪酒店

平日入住經典客房、豪華客房或豪華四人房一晚，每房每晚一泊二食6,388元起(已含稅及服務費)，於Facebook貼文標記高雄萬豪酒店帳號並hashtag #高鐵飯店聯票入住，即可提早於12:00辦理入住(限平日入住，每日數量有限)。

專案含翌日自助早餐，加贈豪享自助餐廳外帶歐陸小點一套(四人房贈2套)，A套餐內含瑪格莉特披薩一份、義式野菇沙拉一份、水牛城辣雞翅8支及軟性飲料2瓶；想要放鬆小酌也可以選擇B套餐，獨享德國豬腳一份與雷歐尼慕斯卡多白酒一瓶。

▲入住高雄漢來港景精緻客房，俯瞰愛河灣平日6,353元起。（圖／高雄漢來大飯店提供）

高雄漢來大飯店

最鄰近愛河港灣的高雄漢來大飯店推出「來高雄鴨！」房專案，俯瞰愛河港灣的港景精緻客房平日僅需6,353元起，不用人擠人，住宿就能盡情欣賞可愛小鴨，還贈送漢來小鴨玩偶與泡澡小鴨，於官網訂購專案加購高鐵票享車票8折優惠，即日起至2月25日開放官網及電話預訂。

▲入住高雄翰品酒店即可享一鴨四吃。（圖／翰品酒店提供）

高雄翰品酒店

迎接黃色小鴨回歸，高雄翰品酒店推出「黃色狂潮鴨點饗宴」住房專案，雅緻雙人房售價3,299元起，入住即可品嘗港都茶樓超人氣一鴨四吃鴨點饗宴套餐，以及可愛的黃色小鴨甜點，旅遊食宿一次滿足。鴨點饗宴雙人份包含翰品潮味碟、蘿蔓與鴨皮片皮鴨、櫻桃鴨腿剁盤、栗子芋頭鴨煲、雪菜鴨米粉湯、黃色小鴨芝麻包、雞蛋布丁。

▲預訂住房專案除有翌日雙人早餐外，還可至30樓高空餐廳品嘗期間限定英式午茶組。（圖／和逸飯店高雄中山館提供）

和逸高雄中山館

坐擁港灣美景的和逸飯店高雄中山館搭上小鴨熱潮推出「住在逸起丫」住房專案，即日起至2月25日，預訂舒適客房雙人房每晚4,188元起，專案含翌日早餐外，另贈「療癒沐浴戲水組」和「期間限定款英式午茶組」，因應寒假期間家庭出遊多，加碼送一位11歲以下小童免費入住。

30樓高空的Cozzi THE Roof餐廳則祭出小鴨快閃優惠，即日起至2月8日，凡身穿黃色系服飾或姓名中有「ㄏㄨㄤˊ」發音者，即享餐食88折。

高雄洲際酒店

黃色小鴨展期，憑與小鴨的合照至高雄洲際酒店SEEDS大地餐廳、湛露中餐廳、BLT33大廳酒吧、好客南洋餐廳、WA-RA日式餐廳消費，皆可享免服務費。

▲高雄圓山大飯店水池滿是黃色小鴨。（圖／翻攝自飯店臉書）

高雄圓山大飯店

即日起至2月25日，市景雙人房平日入住4,850元起，免費升等親子房含兩大兩小附早餐，並贈澄清湖門票2張、LUSH沐浴氣泡彈，假日需加價1,000元。

活動期間於飯店有黃色小鴨的佈景拍照打卡、上傳分享，即可享館內萬福中餐廳、萬壽西餐廳、大廳咖啡廳、秘境餐酒館單日單筆消費滿千打9折優惠。

麗尊大酒店

活動期間至木櫃工廠用餐，名字含「黃、色、小、鴨」其中一字同音者，享平日鍋物85折優惠吃到飽。

寒軒國際大飯店

一泊二食2人成行，每房每晚優惠價4,200元起；4人成行，每房每晚優惠價5,500元起。住宿旅客至1樓逸廊美食屋、2樓茶苑、40樓觀海軒，享9折優惠。