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過年打麻將注意！　牌桌犯「9禁忌」恐輸到脫褲

▲▼打麻將的禁忌。（圖／CFP）

▲過年最受歡迎的居家活動非打麻將莫屬。（圖／CFP）

記者陳怡靜／綜合報導

農曆新年到，在這漫長的年節假期中，怎能少和親友摸個兩圈打麻將呢？不過想要贏錢除了靠牌技也吃運氣，在牌桌上也有許多「眉角」要注意，座位上也是要慎選，千萬別鐵齒犯禁忌導致自己輸到脫褲。

一、禁止拍背、拍肩膀

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古人認為人有三把火，位在頭部、雙肩和背部，代表一個人的精氣神，因此亂拍肩有把他人的火給拍掉，導致運勢變差。拍背則是讓他人運氣變「背」。

二、避開背對門口、窗戶或近廁所的位置

門口通常被視為財神進入之處，如果背對坐在門口，就是背對財神；背對窗戶則是容易有風吹入，坐在靠窗的人背後容易感受寒意，越打越虛；至於廁所本就被視為充滿晦氣，因此有人會忌諱沾染穢物之氣。

三、不要在打牌前洗澡、剪指甲

許多人不會在打牌前洗澡，以免將身上的財氣洗掉。而剪指甲和刮鬍子也是同理。

四、初一、十五別打牌

大年初一是開年第一天，不妨跟家人好好相聚，或是出門走走，傳統習俗上，初一、十五打牌是大為不敬，還會因此傷了自己的好運。

五、不要在連莊時起身

連莊代表牌運正旺，如果在連莊時起身，會被認為打斷他人或自己的財運。另一項禁忌則是，不要動桌腳，也會被視為打斷莊家氣勢，斷了他人的牌運。

▲▼打牌,打麻將,過年打牌,過年。（圖／記者施怡妏攝）

▲不少人相當忌諱連莊時有人起身，千萬別誤踩地雷。（圖／記者施怡妏攝）

六、不要跟著打西風

一開局大家通常會將邊張或字牌打掉，不過如果前三家都把西風打掉時，這時最好別再跟打西風，否則會有「一路歸西」之意。若是前一家打一筒，下家打出西風，則成了「一筒（同）歸西」，也被視作不吉利。類似的諧音也有，上家打南風不要接著出發財，否則就是「難發財」。

七、不要在牌桌上借錢

沒錢就別上桌！如果錢帶不夠打輸了向他人借錢，會被認為把自己或對方的財運分掉，加上大過年本來就不宜欠錢，恐影響來年財運。建議打牌還是量力而為，如果沒錢就先休息別打下去了！

八、不要在趕時間時打牌

古人言：「財不進急門，福不入偏門。」奉勸他人追求財富時不可躁進。如果有人約打牌，但接下來有行程的話，最好先不要答應，畢竟處在有時間壓力的狀況之下，無法打得安心也容易出錯。

九、不要輕易過水

有些人為了拼自摸，或是胡莊家，會放棄胡牌機會，不過能胡就胡不要貪自摸，以免過水將運勢都過掉了。

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