「養了一年被告知抱錯孩子？」　網友1理由決定不換回！

▲養了一年被告知抱錯了，妳會將孩子換回來嗎？（示意圖／取自freepik）

圖文／CTWANT

近日微博熱搜榜上出現「＃養了一年被告知抱錯了＃」關鍵詞，引發陸網討論，不過多數網友質疑「應該是編的段子吧，現在應該很少出現這種錯誤。」

大陸一名搞笑幽默博主以「養了一年被告知抱錯了」為題發文，乍看之下以為是真實案例，仔細一看，沒想到只是原Po提出來的一個假設性問題，也提到「文案效果切勿當真哈哈哈」，貼文一出引發網友們留言、轉發熱議。

對此，網友認真提出看法討論，「才養了一年，肯定換回來啊，還是相信自己的基因更靠譜」、「是我也會換回來，如果沒有換回來會總是擔心自己的親生孩子在另一邊會不會過得不好。不知情就算了，如果知道還執意將錯就錯的人也是狠人。」

也有網友表示和另一半討論過類似問題，認為養育之恩更勝一籌，她提到：「我和我老公都認為1歲的話要換，2歲我們就有點捨不得換回了，3歲肯定不換，就這樣養著吧，大不了親生的多來往。也有和同事討論這個，一男一女兩個同事差不多也是這個想法，孩子有記憶了就不會換，生恩不如養恩」。

不過，有專業網友指出，「婦產科才沒有那麼蠢，產婦入院就會戴上打印著產婦的姓名和生日的手環，上頭也有可以掃描看詳細訊息的QRcode。而新生兒出生會按腳印，出生證明上有孩子自己的腳紋。護士推出產房後會將孩子親自交給家屬，或者推去新生兒病房，一路上都有監視器。到了病房，馬上套上印有孩子姓名、性別等信息的新生兒腳環！」出錯率極低。

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