台男赴陸旅遊中風花「百萬醫療費」　紅十字會人道救援回台過年

▲1天2起小三通人道救援，金門紅十字會救援2台男回台灣治療。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、賴文萱／金門報導

一名62歲的陳姓男子今年1月8日赴大陸旅遊，沒想到卻因中風住進當地醫院治療，後續病情危急，家屬急向金門紅十字會請求協助，今（5）日上午搭乘船班順利抵達金門。另外，還有一名45歲的吳姓赴大陸經商時因腦溢血住院，甚至一度昏迷，今日也同步透過小三通人道救援接回金門，後續將再安排2人返回台灣治療。

▲▼金門紅十字會人道救援，將病患送回台做進一步治療。（圖／記者林名揚翻攝）

陳男1月8日赴大陸安徽找哥哥旅遊，沒想到卻因中風住進當地醫院，經醫生診斷為疝、右基底節區腦出血、癲 癇、心臟病、肺部感染、應激性潰瘍、中樞性呃逆，後續進行右側頂開顱血腫清除+內減壓+去骨瓣減壓術，但病情仍危重。

陳男家屬表示，他們在安徽中風住院已花費近百萬醫療費，由於急需將陳男接回台灣做更進一步的治療，於是向金門紅十字會請求協助。家屬為此也特地包救護車從安徽到廈門，就是希望能趕回台灣過年。

▲在紅十字會人道救援下，2名台籍病患終於能回台。（圖／記者林名揚翻攝）

所幸在金門紅十字會的協助下，安排搭乘今日上午11點的新金祥龍船班，11點半順利抵達金門治療。而在同一船班上，還有一名45歲的吳姓台商，他在赴陸經商時腦溢血氣切，甚至一度昏迷，今日同樣也在金門紅十字會的協助下，先抵達金門，後續則將安排2人返回台灣治療。