　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台男赴陸旅遊中風花「百萬醫療費」　紅十字會人道救援回台過年

▲▼台男赴陸旅遊中風慘花「百萬醫療費」，紅十字會人道救援回台過年。（圖／記者林名揚翻攝）

▲1天2起小三通人道救援，金門紅十字會救援2台男回台灣治療。（圖／記者林名揚翻攝

記者林名揚、賴文萱／金門報導

一名62歲的陳姓男子今年1月8日赴大陸旅遊，沒想到卻因中風住進當地醫院治療，後續病情危急，家屬急向金門紅十字會請求協助，今（5）日上午搭乘船班順利抵達金門。另外，還有一名45歲的吳姓赴大陸經商時因腦溢血住院，甚至一度昏迷，今日也同步透過小三通人道救援接回金門，後續將再安排2人返回台灣治療。

▲▼台男赴陸旅遊中風慘花「百萬醫療費」，紅十字會人道救援回台過年。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門紅十字會人道救援，將病患送回台做進一步治療。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼台男赴陸旅遊中風慘花「百萬醫療費」，紅十字會人道救援回台過年。（圖／記者林名揚翻攝）

陳男1月8日赴大陸安徽找哥哥旅遊，沒想到卻因中風住進當地醫院，經醫生診斷為疝、右基底節區腦出血、癲 癇、心臟病、肺部感染、應激性潰瘍、中樞性呃逆，後續進行右側頂開顱血腫清除+內減壓+去骨瓣減壓術，但病情仍危重。

陳男家屬表示，他們在安徽中風住院已花費近百萬醫療費，由於急需將陳男接回台灣做更進一步的治療，於是向金門紅十字會請求協助。家屬為此也特地包救護車從安徽到廈門，就是希望能趕回台灣過年。

▲▼台男赴陸旅遊中風慘花「百萬醫療費」，紅十字會人道救援回台過年。（圖／記者林名揚翻攝）

▲在紅十字會人道救援下，2名台籍病患終於能回台。（圖／記者林名揚翻攝）

所幸在金門紅十字會的協助下，安排搭乘今日上午11點的新金祥龍船班，11點半順利抵達金門治療。而在同一船班上，還有一名45歲的吳姓台商，他在赴陸經商時腦溢血氣切，甚至一度昏迷，今日同樣也在金門紅十字會的協助下，先抵達金門，後續則將安排2人返回台灣治療。

ET快訊
姓名中1字！　免費吃草莓冰沙
吳崢存款僅75萬　遭柯營「求償100萬」恐破產
8+9超愛包棟！帶妹退房像被炸過　老闆崩潰「一堆玩具被玩爛」
快訊／水果車墜10樓高！　2人無生命跡象
苗真兒全身70％燙傷！　慟簽放棄急救
快訊／洋將場上突昏倒　台鋼獵鷹宣布解約
快訊／台76恐怖車禍！翻落護欄墜落　整車爛毀
江大成沒送書扯蔣萬安、柯文哲　胡瓜變臉怒了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南小貨車疑閃機車撞進車行　2待售中古車「賀成交」

天母81歲翁「把宮廟神桌底當家」　蘭雅所長年前關懷贈補給品

金門中正公園驚傳有人落水！警消搶救上岸　男子明顯死亡

台中聯結車過彎砂石噴飛滿地！警忙指揮交通　開罰1萬8

台76小貨車遭撞「翻落護欄墜30m」！2人脫困無心跳　送醫搶救中

無套激戰15歲小女友3次！他買避孕藥+驗孕棒成鐵證　遭判刑10月

快訊／北市天母SPA工作室傳火警！2樓黑煙火舌竄出　住戶急衝1樓逃生

快訊／台76恐怖車禍！貨車遭撞「翻落護欄墜大排」　警消搶救中

獨／員警淪詐團軍師　高雄警私下進行「用車調查」...基層炸鍋！

快訊／1女疑拋飛車外！台74線2車嚴重碰撞　2人插管急救中

潤娥挑戰《想見你》OST突槌重來XD　歌單沒有的《FOREVER 1》敲碗成功

謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆

Twice志效回憶「台灣行」大讚子瑜！　她霸氣喊「人來就好」行程全安排好

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

日JR車站旁大火傳爆炸聲　出動24輛消防車！多線停駛

台中警分局所長派出所疑持槍自轟亡　妻子含淚至派出所製作筆錄

曾國城曝心結：他遺棄了我們　羅時豐聽完落淚「對不起」

男用6公升水桶當存錢筒！　 塞滿鈔票零錢「3年存7萬」

薔薔曝光「媽媽日本秘密情人」！　他們結過婚...兩人狂轉移話題XD

還是中了齁！三寶嬤闖紅燈原地被抓

台南小貨車疑閃機車撞進車行　2待售中古車「賀成交」

天母81歲翁「把宮廟神桌底當家」　蘭雅所長年前關懷贈補給品

金門中正公園驚傳有人落水！警消搶救上岸　男子明顯死亡

台中聯結車過彎砂石噴飛滿地！警忙指揮交通　開罰1萬8

台76小貨車遭撞「翻落護欄墜30m」！2人脫困無心跳　送醫搶救中

無套激戰15歲小女友3次！他買避孕藥+驗孕棒成鐵證　遭判刑10月

快訊／北市天母SPA工作室傳火警！2樓黑煙火舌竄出　住戶急衝1樓逃生

快訊／台76恐怖車禍！貨車遭撞「翻落護欄墜大排」　警消搶救中

獨／員警淪詐團軍師　高雄警私下進行「用車調查」...基層炸鍋！

快訊／1女疑拋飛車外！台74線2車嚴重碰撞　2人插管急救中

【廣編】亞洲最大！蔡司優視力旗艦店「插旗新竹」打造全臺唯一蔡司博物館

台南小貨車疑閃機車撞進車行　2待售中古車「賀成交」

陳芳語見餐廳「殺青蛙」全買回家養　吃素15年曝「擠牛奶」殘忍過程

天母81歲翁「把宮廟神桌底當家」　蘭雅所長年前關懷贈補給品

想訂餐廳年菜！老公拒絕喊「能者多勞」　她愣：大嫂、弟媳怎不煮

衛福部「醫院評鑑」明公布！傳「醫學中心+2」變10家

過年網購要注意！電商部份商品出貨時間有調整　蝦皮店到店三天公休

金門中正公園驚傳有人落水！警消搶救上岸　男子明顯死亡

春節前棄養高峰！陸街上出現大量毛孩　飼主掛牌求新主：帶不走

三星會長李在鎔一審獲判無罪　子公司合併案涉操縱股價

陸網紅「激凸甩豪乳」熱舞　清純系網美遭誤認急喊冤

社會熱門新聞

即／國1彰化2轎車變形「皺成一團」　駕駛受困搶救中

美艷董娘偷吃工程師！1個月偷情10次

即／國1彰化連環撞！受困2人「1死1傷」

台中派出所長取締酒駕挨告　生前傳訊妻：對不起

高二女生上學遭性侵　洗車工「自白反悔」被判無罪

獨／前員警涉詐團軍師　獄中委託律師發聲明

騙夫出門玩？基隆人妻收苗栗1.2萬罰單

即／台74線2車嚴重碰撞3傷！25歲女意識不清

男拉一把讓自強號急停　最重罰百萬

臉書PO「綠蛋」事件　北檢偵查結果曝

國安少將當街強吻馬尾妹　「路邊親不停」影片曝

即／台74線嚴重車禍！2人插管急救

獨／朱芯儀幫兒轉學遭酸　女網友挨告否認犯行

即／國道1號3車連環撞　1駕駛受困

更多熱門

相關新聞

免稅店仙氣飄飄 穿漢服逛賣場穿越古今

免稅店仙氣飄飄 穿漢服逛賣場穿越古今

穿漢服逛賣場穿越古今！昇恆昌金湖廣場於2月4日隆重登場的「金軒閣」漢服體驗館，提供給在館內消費的旅客和民眾，都可以利用滿額消費和會員點數兌換的模式，體驗一次穿越古今的新奇之旅。

海峽兩岸足球文化節！金湖國小勇奪U10組冠軍

海峽兩岸足球文化節！金湖國小勇奪U10組冠軍

懷念舊時光！金門藝術家蔡顯國造1比1偵察機

懷念舊時光！金門藝術家蔡顯國造1比1偵察機

母載4歲女兒闖紅燈遭撞噴10m　1死1命危

母載4歲女兒闖紅燈遭撞噴10m　1死1命危

金門女採蚵陷泥淖險滅頂　消防員救援搶回一命

金門女採蚵陷泥淖險滅頂　消防員救援搶回一命

關鍵字：

金門小三通人道救援金門紅十字會

讀者迴響

熱門新聞

即／國1彰化2轎車變形「皺成一團」　駕駛受困搶救中

這一冠得來不易！周天成去年大腸癌開刀

女友從口袋翻出「用過保險套」難過大哭！酷炫傻眼

美艷董娘偷吃工程師！1個月偷情10次

即／國1彰化連環撞！受困2人「1死1傷」

紅衣女陳屍飯店！業者搬移體驚覺：肚子有東西在動

「2台灣之光」攻入美國好市多！僑胞狂搶：好幾家賣光

越南正妹檢察官性愛片外流　下場慘了

王力宏告贏了！「謊言1分鐘繞半個地球」

女教師寫最火辭職信「世界那麼大，我想去看看」 8年後現狀曝　

快訊／刮刮樂頭獎2000萬首現身！　彰化屬龍婦女幸運入袋

台中派出所長取締酒駕挨告　生前傳訊妻：對不起

正妹吃炸蛋蔥油餅遭噴蛋黃！近照曝光鄉民嗨翻

春雷響了！全台連下3天時間曝　過年恐跌破10℃

周天成驚罹大腸癌！醫曝常見症狀　「8類人」快照大腸鏡

更多

最夯影音

更多
潤娥挑戰《想見你》OST突槌重來XD　歌單沒有的《FOREVER 1》敲碗成功

潤娥挑戰《想見你》OST突槌重來XD　歌單沒有的《FOREVER 1》敲碗成功
謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆

謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆

Twice志效回憶「台灣行」大讚子瑜！　她霸氣喊「人來就好」行程全安排好

Twice志效回憶「台灣行」大讚子瑜！　她霸氣喊「人來就好」行程全安排好

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

日JR車站旁大火傳爆炸聲　出動24輛消防車！多線停駛

日JR車站旁大火傳爆炸聲　出動24輛消防車！多線停駛

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面