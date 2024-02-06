2陸男金門大橋橋墩呼救　掰「廈門落海漂過海」竟已全台趴趴走2年

▲2陸籍男子想從金門游泳到大陸，卻受困在金門大橋橋墩上。（圖／資料照）

記者郭玗潔／金門報導

2名陸籍男子偷渡來台2年，因工作不順利想返鄉，竟打算從金門游泳回大陸，結果困在金門大橋橋墩上，自行撥打119求救，獲救時男子還謊稱在廈門從事水上活動，因落海隨著海浪漂流到金門大橋。金門地院審理，依違反共同犯入出國及移民法等罪，合併處兩人1年徒刑，可易科罰金。

金門縣消防局於2022年8月28日清晨5時許接獲通報，有2名陸籍男子受困金門大橋(靠近烈嶼端)正下方的橋墩上，並自行撥打電話求救，警消到場後立即協助2人上岸。

據了解，2名男子分別為31歲的曹男、與27歲的岑男，2人落網時表示，當天凌晨零時許於廈門從事水上活動，不料卻不慎落海，嘗試游回岸邊無果，體力耗盡下只能隨著海浪一路漂流到金門大橋。

不過由於2名男子獲救時身上還揹著隨身背包，且手上也拿著手機，2人自述從事水上活動不慎落水的說法，令人覺得相當可疑，警方進一步調查發現，岑、曹2年前就透過人蛇集團安排，由福建省泉州市偷渡來台，前往台北信義區某大樓藏匿，而後因在台北工作不順利想回家，又花了90萬元雇用李姓男子安排偷渡事宜，並先付清30萬元。

李替岑、曹兩人買機票，安排他們冒用他人身分，於2022年3月6日從高雄飛往金門藏匿，但因大陸疫情封鎖邊界岸際，又值休漁期間禁止漁船進出，岑、曹等了快半年，遲遲等不到偷渡的安排，竟在前年8月27日晚間9時許前往古寧頭岸際，打算憑自己的力量游回大陸，到了凌晨5時兩人已體力不支，受困於金門大橋橋墩，只好撥打110求救，被消防隊員救上岸，並通知警方逮捕。

全案經金門地院審理，法官認為兩人非法入境約2年，又逃避檢查打算非法出境未果，導致呼叫消防局救援，浪費社會資源，危害非輕，依共同犯入出國及移民法、2個偽造文書罪、國家安全法等罪，合併執行1年徒刑，可易科罰金。