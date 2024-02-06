　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2陸男金門大橋橋墩呼救　掰「廈門落海漂過海」竟已全台趴趴走2年

▲▼廈門2男漂流到金門，受困金門大橋橋墩，自行撥打電話求救。（圖／記者林名揚翻攝）

▲2陸籍男子想從金門游泳到大陸，卻受困在金門大橋橋墩上。（圖／資料照）

記者郭玗潔／金門報導

2名陸籍男子偷渡來台2年，因工作不順利想返鄉，竟打算從金門游泳回大陸，結果困在金門大橋橋墩上，自行撥打119求救，獲救時男子還謊稱在廈門從事水上活動，因落海隨著海浪漂流到金門大橋。金門地院審理，依違反共同犯入出國及移民法等罪，合併處兩人1年徒刑，可易科罰金。

金門縣消防局於2022年8月28日清晨5時許接獲通報，有2名陸籍男子受困金門大橋(靠近烈嶼端)正下方的橋墩上，並自行撥打電話求救，警消到場後立即協助2人上岸。

▲▼廈門2男漂流到金門，受困金門大橋橋墩，自行撥打電話求救。（圖／記者林名揚翻攝）

據了解，2名男子分別為31歲的曹男、與27歲的岑男，2人落網時表示，當天凌晨零時許於廈門從事水上活動，不料卻不慎落海，嘗試游回岸邊無果，體力耗盡下只能隨著海浪一路漂流到金門大橋。

不過由於2名男子獲救時身上還揹著隨身背包，且手上也拿著手機，2人自述從事水上活動不慎落水的說法，令人覺得相當可疑，警方進一步調查發現，岑、曹2年前就透過人蛇集團安排，由福建省泉州市偷渡來台，前往台北信義區某大樓藏匿，而後因在台北工作不順利想回家，又花了90萬元雇用李姓男子安排偷渡事宜，並先付清30萬元。

▲▼廈門2男漂流到金門，受困金門大橋橋墩，自行撥打電話求救。（圖／記者林名揚翻攝）

李替岑、曹兩人買機票，安排他們冒用他人身分，於2022年3月6日從高雄飛往金門藏匿，但因大陸疫情封鎖邊界岸際，又值休漁期間禁止漁船進出，岑、曹等了快半年，遲遲等不到偷渡的安排，竟在前年8月27日晚間9時許前往古寧頭岸際，打算憑自己的力量游回大陸，到了凌晨5時兩人已體力不支，受困於金門大橋橋墩，只好撥打110求救，被消防隊員救上岸，並通知警方逮捕。

全案經金門地院審理，法官認為兩人非法入境約2年，又逃避檢查打算非法出境未果，導致呼叫消防局救援，浪費社會資源，危害非輕，依共同犯入出國及移民法、2個偽造文書罪、國家安全法等罪，合併執行1年徒刑，可易科罰金。

ET快訊
來台灣工作不順　2男游回大陸失敗
達美樂pizza醬驗出一級致癌物　店內立即停用
義13歲女遭7男拖到公廁性侵！　男友被迫觀看
小應遭封殺「轉戰考律師」　驚人現況曝光
她洗好頭走出理髮店　慘遭淋尿氣炸
我很想踢！　梅西訪日親上火線回應
快檢查！　54款除濕機「立即停用」
英業達年終今入帳　網友PO文酸「小英」居多
陳天仁驚爆遭「李姓男演員」壓床！　惡行曝光
LIVE／陳沂被打傷勢曝光！吐心聲「我不好很害怕」　囂張嫌落

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

花300萬買6040份郭台銘連署書　郭倍宏後援會總會長陳乃靜被起訴

2陸男金門大橋橋墩呼救　掰「廈門落海漂過海」竟已全台趴趴走2年

前方車禍後面開打！公車司機對戰小黃運將互告傷害　衝突原因曝

美公司派駐台灣拓展影音業務　神鬼男吞200萬美元還抖內直播主

北市婦從窗戶倒尿影片曝！她洗好頭走出理髮店慘遭尿襲氣炸

市價千萬毒品銷毀！中警年前清倉　220公斤K他命、喵喵送焚化爐

一天連2碰！高雄男「超慢速」撞攤販+機車　肇事男還被搜出K盤

高雄男酒駕遭扣牌又騎無牌車上路　闖紅燈罪加一等下場慘了

天降枯枝！新北騎士左閃撞機車全倒　後車急煞驚險影片曝

刀槍狠奪命逃24年！角頭「陳老師」上銬移審　竟燦笑面對鏡頭

柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上

16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

彩券行開業35天刮出2千萬　彰化屬龍女得主曝想買房！

江大成道歉..胡瓜：我看不懂啊　讚胡釋安認愛「處理得很好」

SJ經紀人婚禮「合體銀赫東海熱舞」　強仁也現身…利特失誤秒被噓爆XD

歐陽娣娣參加選秀喊：我來自中國　認「因家人才紅」Cue娜娜全場驚呼

快訊／19歲情侶雙載遭撞飛！2人斷腿...零件碎滿地　驚悚現場曝

國1彰化嚴重事故！2轎車變形「皺成一團」　駕駛受困搶救中

花300萬買6040份郭台銘連署書　郭倍宏後援會總會長陳乃靜被起訴

2陸男金門大橋橋墩呼救　掰「廈門落海漂過海」竟已全台趴趴走2年

前方車禍後面開打！公車司機對戰小黃運將互告傷害　衝突原因曝

美公司派駐台灣拓展影音業務　神鬼男吞200萬美元還抖內直播主

北市婦從窗戶倒尿影片曝！她洗好頭走出理髮店慘遭尿襲氣炸

市價千萬毒品銷毀！中警年前清倉　220公斤K他命、喵喵送焚化爐

一天連2碰！高雄男「超慢速」撞攤販+機車　肇事男還被搜出K盤

高雄男酒駕遭扣牌又騎無牌車上路　闖紅燈罪加一等下場慘了

天降枯枝！新北騎士左閃撞機車全倒　後車急煞驚險影片曝

刀槍狠奪命逃24年！角頭「陳老師」上銬移審　竟燦笑面對鏡頭

孝琳回歸SISTAR19將來台開唱！小麥色美肌保養方法簡單貴在堅持

漢神、大立百貨也能拍黃色小鴨　買起來鴨！日泰人氣伴手禮一次購

苗栗婦產科醫師舞龍迎龍子龍女　祈求「生育新龍」

還沒放先吵一波！他怨春節「爽沒幾天」就開工：台灣假短得X杯

《滾石摘星號》wann飆唱極限轉音　金曲女星嚇喊：想退休了！

拍板！北市動物園4／1調漲門票　非市民全票60元漲至100元

東京積雪5公分！羽田機場31航班停飛　105人滑倒送醫

全縣已堆16.9萬噸垃圾　雲林環保局提醒「春節這2天」停收

防「陳昭姿廢票案」翻版　民眾黨中評會要黨團定「行為準則」自律公約

龍年「發財水」怎麼用？命理師曝「3擺2噴1烹煮」：用對旺20年

長髮正妹行李箱突然「狂震」臉秒漲紅　羞恥掩面狂摸：關不了！

社會熱門新聞

獨／陳沂遭襲！狂男當街揮拳猛揍傷勢曝

國道7撞1死1傷！　駕駛傳「無照講電話」肇事

遇襲畫面曝！陳沂路邊遭狂男痛毆　急閃仍遭猛踹

飛泰國過年前家庭破碎！姊夫悲憤：年要怎麼過

6女付費挑戰「限時性愛賽」！新北男分飾多角狂騙

台南+9為1000元圍毆！她遭棒打、重摔

即／19歲情侶遭左轉車撞飛　2人斷腿驚悚現場曝

國1奪命車禍案外案！肇事大貨車駕駛拉弟弟頂罪

金援中斷竟夥同男友弒父　蛇蠍女因Google街景落網

同住好友偷睡女友！花蓮「綠帽男」持刀砍耳

台76父子遭撞雙亡！駕駛女兒想休學扛家計

狠揍陳沂黑衣人超派　肩膀撞警還嗆：不要碰我

台76肇事駕駛現身全程噤聲　家屬怒：一句道歉都沒有

美艷董娘偷吃工程師！1個月偷情10次

更多熱門

相關新聞

金門中正公園1男落水　被救起已死亡

金門中正公園1男落水　被救起已死亡

金門縣金湖鎮中正公園今（5日）中午12時51分許驚傳有民眾落水，警消獲報後趕往現場救援，消防人員到場後，緊急將人救上岸，但該男子已明顯死亡，詳細落水原因仍待警方調查釐清。

台男赴陸旅遊中風　紅十字會人道救援回台過年

台男赴陸旅遊中風　紅十字會人道救援回台過年

免稅店仙氣飄飄 穿漢服逛賣場穿越古今

免稅店仙氣飄飄 穿漢服逛賣場穿越古今

海峽兩岸足球文化節！金湖國小勇奪U10組冠軍

海峽兩岸足球文化節！金湖國小勇奪U10組冠軍

懷念舊時光！金門藝術家蔡顯國造1比1偵察機

懷念舊時光！金門藝術家蔡顯國造1比1偵察機

關鍵字：

金門偷渡

讀者迴響

熱門新聞

獨／陳沂遭襲！狂男當街揮拳猛揍傷勢曝

國道7撞1死1傷！　駕駛傳「無照講電話」肇事

遇襲畫面曝！陳沂路邊遭狂男痛毆　急閃仍遭猛踹

金曲歌王出軌形象直直落！離開10年老東家

繳電話費「發票中100萬」　6人幸運中獎

陳沂遭揍臉4拳「耳肉被撕裂」濺血照曝光！

飛泰國過年前家庭破碎！姊夫悲憤：年要怎麼過

6女付費挑戰「限時性愛賽」！新北男分飾多角狂騙

快訊／開車加油「發票中200萬」！　獎落2縣市

女留學生魚刺卡喉嚨　在美手術收276萬帳單

貼春聯7禁忌誤觸恐破財招陰　最佳時間點曝光

快訊／陳沂被揍首發聲：我不好，很害怕！

說謊很難被識破三大星座！

「0度線」來了！專家曝：春節「這2天」將跌破7度

大媽吵架裝死　結局變「3P疊疊樂」

更多

最夯影音

更多
柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上

柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上
16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

彩券行開業35天刮出2千萬　彰化屬龍女得主曝想買房！

彩券行開業35天刮出2千萬　彰化屬龍女得主曝想買房！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面