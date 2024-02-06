林口車禍死18人新北市居冠　機車＋高齡者最多…交大從嚴取締

▲林口區交通事故死亡新北市最高，交通大隊將嚴格取締違規 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市政府於今（6日）召開道安會報，根據統計新北市2023年1至11月交通事故，30日內死亡人數為246件246人，其中以林口區發生18件18人最多。更比前年增加10件10人，其中65歲以上高齡者死亡5人最多，機車事故最高有8件，交通大隊將針對林口地區易肇事熱點加強執法，會同路權單位改善交通安全設施，來降低事故發生。

新北市警察局表示，林口區2023年交通意外死亡18件18人，為新北市最多，為降低交通事故傷亡人數，將推動各項交通執法專案，加強取締惡性交通違規，如酒後駕車、闖紅燈、逆向行駛、不停讓行人、行駛人行道及使用手機等，並與交通局建置完成9處科技執法，針對路口未保持淨空、未依規定行駛車道等易肇事違規加強執法。

2023年林口區取締各類重大交通違規共計4萬1,471件，與2022年同期比較增加5,635件，此外，警方也加強取締機車無照駕駛、轉彎未依規定及行駛禁行機車道等違規行為，並落實辦理防制危險駕車工作。

新北市警察局將與交通大隊持續針對林口地區易肇事熱點加強執法，會同路權單位改善交通安全設施，另加強宣導用路人遵守路權觀念，藉由3E面向改善策略，有效降低事故發生，春節期間將持續加強各重要路口指揮疏導，也將針對可能引發事故的重大違規行為加強取締，維護交通順暢及安全。