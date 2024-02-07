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AI找到「百年最巨大銅礦」　新創獨角獸宣布10年內開挖

▲銅礦為現今國防科技及社會發展重要的金屬。（圖為美洲國家巴拿馬的銅礦／達志影像／美聯社）

▲新發現的大規模銅礦，有望幫助西方國家減少對中依賴。（圖為美洲國家巴拿馬的銅礦／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

由微軟創辦人比爾蓋茲與亞馬遜創辦人貝佐斯支持的AI礦業新創「KoBold Metals」，在尚比亞發現罕見的巨大規模銅礦，此一發現有望幫助西方國家減少對中國銅礦原料供應的依賴，有助於全球爭奪對能源轉型至關重要的銅原料供應。

綜合外電報導，加州金屬探勘公司「KoBold Metals」5日表示，在尚比亞發現近一個世紀以來規模最大的銅礦。明貢巴（Mingomba）礦區在尚比亞北部產銅省分，「KoBold Metals」發言人指出，公司相信該礦區將成為世界上最大的高品味大型銅礦之一。

「KoBold Metals」總裁戈德曼（Josh Goldman）在社群平台X上表示，明貢巴礦區規模與品味與卡庫拉礦相當。同樣規模巨大的卡庫拉銅礦就位於尚比亞北部邊境接壤的剛果民主共和國內。

尚比亞是非洲第二大銅生產國，僅次於剛果民主共和國。「KoBold Metals」表示該公司利用AI創建地球地殼「谷歌地圖」，幫助尋找新的銅、鋰、鈷和鎳礦床。

銅為重要金屬，不論在國防、再生能源或是電動車產業，都扮演重要角色。

尚比亞發現的新銅礦，正值美國政府推動非洲外交，加強協助當地基礎建設，試圖突破中國在銅領域獨大的局面；美國政府在非洲推動，興建連接民主剛果、尚比亞產礦區與安哥拉洛比托港的洛比托鐵路。

「KoBold Metals」投資者包括美國風險投資公司「Andreessen Horowitz」、挪威能源巨頭「Equinor」、全球最大礦業集團必和必拓（BHP），以及比爾蓋茲於2015年矗立的氣候與技術基金「Breakthrough Energy」。

「Breakthrough Energy」支持者包括亞馬遜創辦人貝佐斯、阿里巴巴創辦人馬雲、維珍集團老闆布蘭森（Richard Branson），以及橋水基金達里歐（Ray Dalio）。

「KoBold Metals」先前已表示，計劃在未來10年內開始在其尚比亞的礦山生產銅，該項目可能對這個非洲國家的經濟產生重大影響。

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