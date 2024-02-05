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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

「年前必看 ! 解鎖超派詐騙密碼！」犯罪矯正協會推年前大片

▲▼犯罪矯正協會過年前推出的反詐騙影片，包含矯正署長楊方彥，多位警界、政風大咖均參與。（圖／犯罪矯正協會提供）

▲犯罪矯正協會推出反詐騙影片，矯正署長楊方彥（中）宣導反詐騙。（圖／犯罪矯正協會提供）

記者吳銘峯／台北報導

農曆過年即將到來，犯罪集團蠢蠢欲動。中華民國犯罪矯正協會在農曆年前，集結大咖，攜手警界、法界、廉政、矯正等，震撼發佈2分鐘的反詐騙反貪宣導影片！矯正協會解密「超派」詐騙陷阱，希望提醒民眾年關將近，留意自身財務，也呼籲民眾不要以身試法，不小心成為詐騙集團的共犯。

內政部警政署最新統計數字顯示，去年詐騙案飆破歷年最高紀錄，案件數逾35,000件，詐騙金額驚人地超過79億。此外，疫情趨緩，各行各業復甦；農曆年節將屆，詐騙集團在一旁伺機而動，各式「超派 」詐騙手法卻變本加厲！在犯罪矯正協會這次公布的影片中，嘉義縣警察局中埔分局分局長方子欽提醒民眾，出租或出售自己的銀行帳戶，是違法的行為，而新北市樹林分局三多派出所所長蕭偉任則強調，民眾要多留意反詐資訊，有疑慮就立即撥打165反詐騙專線；犯罪矯正協會副秘書長律師梁家瑜也呼籲民眾，一定要多方求證才是王道。

而由於農曆春節即將來臨，國人有送禮習俗，法務部矯正署政風室主任唐文斌提醒大家，公務員本於職責為民服務，應依法行政、清廉自持，對公務人員表達感謝，不必形諸於年節禮物，口頭的問候與關懷，即是最佳的鼓勵，一起共同努力建立廉能政府。最後，法務部矯正署副署長楊方彥則呼籲，別讓自己成為詐騙集團的棋子，在這個闔家團圓的節日，獨自在獄中悔不當初。

這支宣導短片即將於農曆年前登場，精彩內容將在中華民國犯罪矯正協會的粉絲專頁、Youtube頻道及IG上隆重發布！請大家踴躍關注、分享，提醒自己及親朋好友，遠離詐騙陷阱，別成為詐騙集團眼中的待宰羔羊，更不要以身試法，讓我們一起過個平安又幸福的新年！

▼犯罪矯正協會推出反詐騙影片，多位警界、政風大咖均參與。（圖／犯罪矯正協會提供）

▲▼犯罪矯正協會過年前推出的反詐騙影片，包含矯正署長楊方彥，多位警界、政風大咖均參與。（圖／犯罪矯正協會提供）

▲▼犯罪矯正協會過年前推出的反詐騙影片，包含矯正署長楊方彥，多位警界、政風大咖均參與。（圖／犯罪矯正協會提供）

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