被問為何「這輩子最愛柯文哲」　愛莉莎莎「8理由」解答了

▲愛莉莎莎在總統大選時表態支持柯文哲。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

百萬網紅愛莉莎莎在今年總統大選期間表態支持民眾黨總統參選人柯文哲，柯文哲落選後，她在社群網站轉發多段開票有瑕疵的影片，引起軒然大波。昨（5日）有網友問她「為什麼這輩子最愛柯文哲？」她也直球對決，列出8點喜歡柯文哲的理由，給出答案。

愛莉莎莎5日在IG貼出去韓國旅遊的照片，表示：「韓國真滴冷。」一名網友留言問：「請問你說你這輩子最愛柯，他做了什麼才能讓你說出這種話？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，愛莉莎莎回覆：「台北大規模都市更新、大規模建社會住宅、幫台北還債、改建台北的市場、把ubike 改成使用者付費（本人最痛恨免費仔政策）、政府資金全面透明化、會議紀錄全公開，很多說都說不完。而且他做的東西有在審美上，不是那種拿了一堆錢做出很俗的醜東西，我愛他創造的政治文化，也敬佩欣賞這個人。」

愛莉莎莎選前表態支持柯文哲，然而開票後，柯文哲得票數墊底，愛莉莎莎便於IG限動發布多段抖音影片，質疑選務人員作票，事後她為用詞不當道歉，認了說「作票」是用詞過當，台灣事實查核中心也反駁愛莉莎莎的「作票說」，豈料，隔日愛麗莎莎貼出坐商務艙與好友乾杯的照片，透露飛去韓國玩，不負責任態度再度令外界憤怒。日前她低調返台，並參加民眾黨尾牙，再度引發不小討論。

▲愛莉莎莎列出「愛柯文哲的理由」。（翻攝愛莉莎莎IG）

更多鏡週刊報導

民眾黨尾牙有愛莉莎莎卻沒有她 蔡壁如愣住：沒人通知我

愛莉莎莎低調返台了 四叉貓爆她參加「柯文哲尾牙」被馬賽克

【有片】酸愛莉莎莎挺柯1句話「噁心」 呱吉曝她拿道歉片投稿「演技獎」