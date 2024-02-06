飛泰國過年前家庭破碎！肇事男竟找弟頂罪　姊夫悲憤：年要怎麼過

記者唐詠絮、白珈陽、黃資真／彰化報導

國1彰化段5日發生7輛車連環追撞的重大車禍，41歲張姓男子無照駕駛大貨車，疑未保持距離撞上前方共4小、3大車，其中第1輛挨撞的轎車駕駛46歲黃男傷重不治，家屬哀慟透露，一家人原本要去泰國過年，如今連團圓飯都吃不成了。

▲國1彰化段7車連環撞，釀成1死1重傷，家屬抵達殯儀館。（圖／記者白珈陽攝）



初步了解，黃男為台北人，住在台中從事醫療器材工作，育有12歲小孩，黃男姊夫強忍悲傷，表示一家人本來2月7日就要出國，一起去泰國過年，沒想到發生這種意外，「這下年要怎麼過？要怎麼吃團圓飯？」令大家心痛不已。

此案還爆出肇事駕駛張男擔心自己無照上路，拿不到保險，竟找來弟弟頂罪，姐夫氣憤說，這種駕駛對人命、職業道德完全沒有尊重，根本不應該讓他在高速公路開車，「這真的太誇張了！」更強調警方一定要查清楚，該怎麼處理就怎麼處理，同時希望政府能讓每輛大車都配有行車安全距離保持裝置，降低肇事機率。

▲死者姐夫透露，一家人原訂要去泰國過年，如今連團圓飯都吃不成。（圖／記者唐詠絮攝）



本案發生在5日上午11時32分，張男駕駛大貨車行經國1彰化段時，疑未保持車距，撞上前方的2輛轎車、貨車、2輛大貨車、小客貨車，再撞上內側的轎車，其中2輛轎車遭大車包夾，因此坐在第一輛轎車內的黃男送醫不治，另名40多歲許姓駕駛則是多處骨折重傷。

怎料警方原先在現場逮到的肇事駕駛並非本人，追查後才得知張姓哥哥因無照駕駛肇事，擔心保險公司無法理賠，通知胞弟駕車前來冒名頂替，再開弟弟的車逃逸。警方依涉嫌肇事逃逸及過失致死罪向地檢署申請拘票，逮捕哥哥。

▲▼2輛轎車因遭2輛大車包夾，車體嚴重變形。（圖／民眾提供）