王必勝批瘦肉精「無稽之談」　徐巧芯：小孩DNA是你的還要問元配？

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者湯興漢攝）



記者詹宜庭／台北報導

對於台糖梅花肉片瘦肉精「西布特羅」數值超標引發恐慌，衛福部次長王必勝提出五點謬論，直言超過60件檢體都沒驗出，就台中市府那包驗出，是否要趕緊審視實驗室事件的可能？對此，國民黨立委徐巧芯開轟，「莫名其妙！這又你不是想要去驗你的DNA，你憑什麼不按法律來做事？且難道驗小孩DNA，驗出是你的，你還要跟元配討論才算嗎？」

徐巧芯今日接受廣播節目「千秋萬事」專訪時指出，台中市政府稽查到的就這包，沒有辦法查到這包在其他地方銷往哪些縣市，有多少批次、賣了多少、有多少人吃掉，因為那是中央主管機關去查他們才知道的，假如驗了22次都有，結果卻不公布，這個問題非常嚴重，請問誰要負責？台中市府要負責嗎？

徐巧芯開轟，食安法規定主管機關驗到之後就有責任要讓民眾知道，如果民眾都吃下肚了，錯過黃金退貨的時間，那中央政府有要負責嗎？所以從民眾食安的角度與公務人員不違法的角度來看，都是按照檢驗方法去驗，驗出來有，就是要公布，至於找不找得到來源，是中央要去查出來，查不到就叫別人不能公布，這就是枉顧食安。

徐巧芯指出，民進黨說要去告台中市政府，那以後各縣市政府都沒有人要查食安了，查到有問題都被告，「不是解決問題本身，是解決發現問題的人」，這就是現在政府讓大家覺得最離譜的地方。如果今天縣市政府檢驗遇到問題，就要人不要公布避免恐慌，那就是變成大家吃了一大堆不安全的東西在肚子裡面。

徐巧芯強調，台中市府是依法行政，食安法第39條就規定，如果業者對檢驗結果有疑義，是向台中市政府申請複驗，而台中市政府早就留好要準備讓台糖公司複驗的檢體了，他們沒有做任何違法的事，就是按照程序來，結果不按程序的是王必勝，「莫名其妙！這又你不是想要去驗你的DNA，你憑什麼不按法律來做事？更有趣的是驗出來還要討論是否晚點公布，還可以這樣討論的嗎？如果官員都這樣做，真的就是違法、到處黑箱。」

「難道驗小孩DNA，驗出是你的，你還要跟元配討論才算嗎？」徐巧芯痛批，驗出來就是驗出來了，王必勝對這應該很有經驗，怎麼會給這種答覆？顯然中央政府就是把台中市府當成未來的頭號公敵，無所不用其極地要強逼別人。



