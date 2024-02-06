國1彰化段奪命車禍案外案！肇事大貨車駕駛無照　竟拉弟弟頂罪

▲國道1號南向197公里彰化路段5日7車連環撞1死1傷，司機肇事後找弟弟冒名頂替。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、郭玗潔／彰化報導

國道1號南向197公里彰化路段5日7車連環撞1死1傷，目前傳出大貨車司機疑似無照駕駛，還是單親帶2子欠債，事故當天還說「過不了就只能尋短了」。然而警方調閱監視器，竟發現承認肇事的張姓男子並非駕駛，元凶是大他1歲的哥哥，張姓哥哥因為無照而叫弟弟頂罪。

國道1號南向197公里彰化路段5日7車連環撞1死1傷，國道警察初查，張姓男子（73年次）所駕駛之營業用大貨車撞擊1部自小客車、自小貨車、自小客貨車、自大貨車及營業貨車後再撞擊行駛內側車道1部小客車而肇事。

其中2輛轎車因車體變形，有2人受困，警消獲報到場緊急協助2人脫困送醫，其中1人救出時已無呼吸心跳，送醫搶救後宣告不治，另1人則是骨折，意識清楚無生命危險。

不過警察大隊調查相關影像畫面，發現承認自己為大貨車駕駛的張男涉嫌冒名頂替，循線另外到南屯區將張男的哥哥（72年次）帶回偵辦。

經查，張姓哥哥因無照駕駛肇事，擔心保險公司無法理賠，通知胞弟駕車前來冒名頂替，再開弟弟的車逃逸。警方依涉嫌肇事逃逸及過失致死罪向地檢署申請拘票，逮捕哥哥。