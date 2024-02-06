人妻想「參加小王葬禮」逼哭尪：都分手多年了　網友一面倒

▲女子想參加已分手小王的葬禮。（示意圖／Pexels）

圖、文／CTWANT

是自私還是合乎情理？國外一名女子結束婚外情後一直努力尋求丈夫的原諒，但當她得知小王去世後依然感到傷心，甚至想參加對方的葬禮。然而，這決定毫不意外的令女子老公傷心欲絕，也讓她猶豫是否該出席小王的告別式。

女子在問答網站「Quora」發文表示，自己幾年前出軌小王後，直到現在仍在尋求丈夫的原諒，然而，小王離世的消息不只讓她傷心、沮喪，也令她有出席葬禮，對已逝的前情人做最後告別念頭，並把這想法告訴老公。

不過，老公得知女子想法後，不僅沒有出現她期望的反映，還為此感到非常難過，這讓女子對出席葬禮感到搖擺不定，只好尋求網友們的意見。只是，絕大多數網友看完文章後，也對女子的想法非常不以為然。

有網友留言酸，「妳不只應該去，還要告訴每個人，妳比起丈夫更關心小王的葬禮」、「如果妳的老公還有理智，應該要把妳和小王一起埋了」、「會問就是想要別人叫妳去，去了就要承擔結果，然後不要再發文抱怨或是裝可憐」。

另有網友指出，女子出席不只會讓丈夫傷心，「還會給小王家庭造成很大傷害」、「如果他有老婆，妳就是在羞辱正宮」。也有人直指女子不只對小王還有感情，還更愛小王，「至少妳老公知道自己在妳心中的地位，然後他最好提出離婚」。

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