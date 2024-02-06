暖心妻跑外送貼補家用！尪氣炸：親戚看到丟光臉　網見薪水全搖頭

▲一名人夫抱怨妻子要去跑外送補貼家用，會丟光他的臉。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

實在難以理解，想要透過跑外送貼補家用到底哪裡丟臉了呢？近期有網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，痛批妻子明明就有拿自己給的2.8萬家用，卻還堅持要出門外送，他認為要是被親氣朋友看到是件丟臉的事情。沒想到貼文貼出後，遭到許多網友圍剿，目前該則貼文已經消失。

有網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，內容中表示「我每個月都拿2萬8回家，老婆沒存款也沒專長，說要去跑外送補貼家計」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而如今許多人都在從事地外送服務，卻在該名網友眼中成為「跑腿工」，該名網友更直言「要是被親戚朋友看到，真是丟光我的臉，連小孩都被人看不起，她就不能爭氣一點嗎？」

▲原PO發文被罵爆。（圖／翻攝自FB）

結果不少網友在看到這篇貼文後，反而紛紛開始在留言區罵爆該名網友，不少網友留言表示「不偷不搶有什麼好丟臉啊，況且是靠自己雙手賺錢耶」、「有什麼比你沒錢養老婆更丟臉嗎？」「是你不爭氣吧！還要讓你老婆去跑外送」、「男人強一點，女人不用出頭」、「你不檢討一下，你為什麼賺那麼少，還要讓你老婆出去工作的問題嗎？」「拿個2萬8講得像拿個28萬一樣」。

延伸閱讀

▸ 女博士投資「明信片」損失上千萬 5嫌牟利14億…二審逆轉全無罪

▸ 發現曾祖母外遇…音樂家找到「3136名失散親戚」 130年家族醜聞被揭

▸ 爸收過年紅包嫌錢少…竟嗆「打發乞丐」 孝女自揭家醜歎：最不成材的最得疼