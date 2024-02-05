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香港被酸「國際金融中心遺址」　陸委會報告：經貿高度依賴大陸

▲▼香港中環知名地標「國際金融中心」。（圖／CFP）

▲中環知名地標「國際金融中心」。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港近年經濟低迷，港股表現也長期不振，甚至遭台股超車，被不少人比喻為「國際金融中心遺址」。陸委會提交立法院的最新一份「香港特殊地位檢討」報告指出，關鍵在於香港對中國大陸經貿的高度依賴，還有「港版國安法」負面效應的逐步顯現。

報告提到，2023 年香港整體經濟表現不如預期，前港府官員評價為「 20 年來最差」，國際間更以「國際金融中心遺址」比喻當下的香港。

報告指出，綜合各界相關分析認為，箇中雖有國際層面如美國聯準會升息、地緣政治因素之影響，但最關鍵者仍是香港對中國大陸經貿的高度依賴，以及「港版國安法」負面效應的逐步顯現。

▲▼香港十一長假,大陸客訪香港。（圖／CFP）

報告提到，本季港府統計處公布「香港境外母公司的駐港公司按年統計調查報告」，2023 年駐港公司（含地區總部、地區辦事處、當地辦事處）數目達 9039 間，較 2022 年 8978間，增加 61 間。

報告指出，港府雖稱已回復疫情前水準，但初步審視各國消長情形，來自中國大陸的公司較去年增加 63 家，日、美僅增加 15 家，新加坡增加 14 家，英國減少 14 家，法國減少 19 家，總體增長明顯仰賴中國大陸。

另據一項香港人才顧問公司對上百名香港專業人士的調查顯示，52.3%受訪者正考慮或計劃搬離香港，其中15.6%希儘快離港，36.7%考慮 3 至 5 年內離港。相關評論指出，除了經濟因素外，言論自由緊縮、人身安全保障不足等政治因素，應是導致香港人才選擇出走的主要考量。

▲香港機場,國泰航空。（圖／CFP）

國際信評機構穆迪（Moody’s）在 2023 年 12 月的報告中，指香港因政治、制度、經濟、金融與中國大陸緊密聯繫，深受陸方經濟及金融風險影響，爰將香港信用評級（Credit rating）展望由「穩定」下調至「負面」。

而香港政治及司法機關的自治權，因「港版國安法」實施、選舉制度改變出現了削弱跡象，更使外界擔憂香港的經濟決策自主權是否將逐步受到侵蝕。

港府為因應情勢，持續提出多項振興措施，期交出「由治及興」的成績單；包括調降股票印花稅、放寬房市管理措施，開放越南、寮國人才赴港就業，並成立「大型發展項目融資辦公室」、「人才服務辦公室」、「電子商貿發展專責小組」等專責單位，著力推進經濟增長。

中共財政部亦於 12 月 13 日會見香港銀行業，討論如何鞏固香港的國際金融中心地位及應對風險與挑戰。但在「港版國安法」高壓仍存、基本法第 23 條立法接踵而至的情況下，股市持續大幅下跌，相關措施之效果均未被各界看好。

▲香港維多利亞港在2017年舉行的大陸十一國慶煙火秀。（圖／CFP）

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