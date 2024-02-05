一圖秒懂「瘦肉精爭議」時間軸　中市府、農業部不同調

生活中心／台北報導

台中市衛生局抽驗國產台糖安心豚梅花肉片（冷凍），驗出不得檢出的瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），數值為0.002ppm，上周五發布新聞後立即通知超過200間通路下架同批產品，並要求廠商15天內主動複驗。同日食藥署回應，該案為國內近10年來首次在後市場稽查抽驗發現豬肉含瘦肉精，將由農業部追查源頭畜牧場飼料、動物用藥。

昨（4日）晚，行政院食安辦偕農業部、衛福部、經濟部與台糖公司召開記者會，宣布抽驗肉品皆未檢出西布特羅，並排除屠宰場有交叉感染可能，進一步指出不解台中為何未經複查就發布訊息，同時質疑檢體可能受到污染。《東森新媒體ETtoday》整理事件時序包，供讀者快速掌握新聞發展。

2月2日 台中市衛生局主動發布新聞稿，指台糖安心豚梅花肉片驗出西布特羅

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台中市發布新聞稿指出，1月15日前往國防部福利試驗管理處所屬台中福利站，進行肉品動物用藥抽驗工作，檢驗出台糖安心豚梅花肉片含有不得檢出的瘦肉精西布特羅，檢出數值為0.002ppm，已違反食安法規定，立即通知業者下架，並且依食安法裁處福利站罰鍰。

同時稍晚衛福部食藥署回應，該案是國內近10年首次在後市場稽查抽驗發現豬肉含瘦肉精，將由農業部追查源頭畜牧場飼料、動物用藥使用情況。

農業部表示，連夜抽驗該養豬場豬隻的血液、毛髮、飼料，抽驗結果預計5日前出爐。

2月3日 嘉義縣家畜疾病防治所至南靖養豬場採檢，未查出瘦肉精及不法藥品

食藥署統計，案內產品共計生產 2730 包（300g/包），計819公斤，已全數售出，主要販售於台糖健康易購網、億客成生鮮超市、全聯福利中心等3通路，以南部縣市為主，但實際流向還在調查中。

食藥署與農業部前往加工廠，並無發現異常狀況，生產皆按照標準作業程序，但仍然無法直接以查廠沒問題的結果，推論排除交叉污染可能性。

農業部指，嘉義縣家畜疾病防治所到肉品來源場台糖南靖養豬場採檢，檢驗豬隻血清、毛髮及飼料等樣本，結果都不包含瘦肉精，防治所進一步比對藥品進出貨資料、清查現場飼料、藥品及添加劑等品項，都沒有發現不法藥品。

2月4日 農業部複查未檢出西布特羅

行政院食安辦、農業部、衛福部、經濟部與台糖公司晚間共同召開記者會，指出採集包括檢送相同批號之南靖畜殖場梅花豬肉片樣本等共45件樣本，皆未檢出乙型受體素，比對該場藥品進出貨資料及清查現場飼料、藥品、添加劑等品項，未發現有不法藥品。

台中衛生局稍後回應，此次豬肉驗出結果有經複驗確認，驗3次呈陽性，為求慎重也反覆檢測3件檢體6次。台中食安處表示，本次驗出瘦肉精之梅花肉片檢體尚有剩餘，如正式接獲台糖公司申請複驗，亦會邀請衛福部食藥署共同指導複驗，並於4個工作天出具檢驗報告。

食安處同時強調，檢驗所用是21種瘦肉精混合的標準品，如是出現標準品汙染，應同時會有其他瘦肉精檢出。

食藥署統計，遭驗出西布特羅的台糖同批次產品生產2730包（300g/包），計819公斤，共計下架回收165包。農業部表示，農曆年前還會持續擴大肉品檢驗，至少增加5倍查驗量能，讓國人能放心購買國產豬肉。

2月5日 台糖同批次梅花豬送SGS 未檢出西布特羅

台糖發布新聞稿指出，台中市2日公布抽查台糖肉品驗出西布特羅後，隔日即自主將同批次梅花肉品送SGS台北實驗室檢驗，2月4日檢測報告出爐，西布特羅等21項乙型受體素類皆未檢出。台糖強調，除畜產會檢測外，民間SGS實驗室也無檢出。

台中市食安處表示上午8時許收到台糖申請複驗文件，之後會由食安處、食藥署及第三方公正人士檢驗，彼此邀請代表參與。



外界質疑為何未等複驗結果就公布？食安處強調，複驗結果要等2周，若肉品真的有問題，消費者早已吃下肚。食安處強調，台中依據衛生福利部食品中動物用藥殘留量的「公告」及「建議」檢驗方法，共抽驗6次，利用公告方法驗出0.015ppm，超過方法定量極限值0.001ppm達15倍之多。

食安處同時強調，市府於111年3月即取得衛生福利部乙型受體素類項目認證，亦是衛福部食藥署畜肉動物用藥聯合分工的專責實驗室，檢驗所使用的是21種瘦肉精混和的標準品，如出現標準品污染，應同時會有其他瘦肉精檢出。