台東太平溪右岸一路通　4月底市區段全線通車

▲太平溪右岸，4月底市區段全線通車。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣政府近年辦理「太平溪右岸一路通」工程，5日縣長饒慶鈴前往視察「馬蘭橋至康樂橋段」時表示，此為右岸一路通市區最後段工程，待4月底完工通車後，民眾可自南王橋一路連接至台11線，從卑南鄉到台東市不必再繞行市區，也大幅提升大豐地區聯外交通。另外馬蘭橋下游右岸將闢建高灘槌球與足球練習場，可望在年底提供民眾全面使用。

5日上午縣長饒慶鈴前往視察工程進度，饒慶鈴表示，縣府提升居民生活環境的腳步未曾停歇，太平溪右岸一路通道路已成型與通車可期，建設工程除要如質如期外，環境營造則以民眾需求為依歸，並導入公私協力精神加以維護。今天看到馬蘭橋下游綠地球場，工程設計階段就持續協調在地維護認養，期許能夠打造縣內第一處公私協力綠地球場，即將進入春節假期，基礎建設將配合年節暫停施做，請建設處做好春節工地安全維持，先祝福各位鄉親及來台東遊客春節愉快。

台東縣建設處向饒縣長等人簡報指出，此段工程於去年2月動工，工程期間歷經3次颱風，在工程人員的努力下並未遲延，現在堤防前坡保護均已完成並進行覆土中，現場進行路基、人行步道及欄杆施做，另也協調管線單位台電與寬頻管道接續進場，待完成後再整體鋪設級配與路面。目前工程進度符合目標，預定4月底完工通車，以時速40通行約需2分多鐘，直線路程相當便利。

建設處長蔡勝雄進一步說明，為提升地方數位建設，管線工程更增加預算埋設寬頻管道，有利後續數位城鄉發展。另太平溪的環境營造已完成，豐里橋上下游高灘人行步道貫通，綜合球場周邊也增設綠地緩衝帶，並擴充左岸馬偕醫院高灘停車位數；馬蘭橋下游右岸已完成增闢槌球與足球練習場的第一期工程，配合右岸一路通工程完成後接續施做第二期，預定今年底草地球場可全面提供使用。