癲癇男倒昏家門口暖警急救援　引出社會悲歌一家9口亟需救援

▲潘男因癲癇發作倒臥門口，巡警發現後立即救援。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園一名39歲潘姓男子因癲癇發作倒臥龜山住家門口，員警巡邏發現立即協助其咬住布料讓其側躺，並安撫一旁家屬及通報送醫救治。警方進一步了解後發現該戶人家共有九口，僅靠潘男妹婿當搬運工的薪水維生，又因上月父母雙亡家庭巨變亟需救援，龜山分局大林派出所所長曾儒義得知此情形便轉介張榮發基金會，更協請警友站站長一同前去頒發紓困慰問金及生活用品，希望能給弱勢家庭應急救助安心過年。

▲並通知救護人員將潘男送醫救治。（圖／龜山警分局提供）

昨日晚間18時許，大林所警員北野真以、陳育賢擔服巡邏勤務時見一名男子倒臥家門口，一旁的潘姓女子神情驚慌不知所措，警方發現男子意識不清全身顫抖疑似癲癇發作，立即作出緊急處置並協助通報送醫後所幸並無大礙。

▲所長曾儒義得知潘女一家逢巨變除與警友站站長致贈紓困慰問金及生活用品，並轉介社福機構紓困。（圖／龜山警分局提供）

據了解，男子為潘女的大哥，潘女家中尚有5名子女，最大16歲、最小僅有3歲，另有罹患唐氏症的21歲姪女同住，一家九口僅靠丈夫方姓男子在工地當搬運工維生，無奈上個月潘女的父母相繼死亡，家逢巨變下丈夫必須暫停手邊工作頓失唯一經濟來源，更因繳不出房租遭前房東趕出原先租屋處，大林所所長曾儒義得知此情形，不僅協助潘女轉介「張榮發基金會」申請紓困，更協請大林警友站站長周致宏一同慰問潘女及其家人，發送民生用品及頒發紓困慰問金，望能讓潘女一家應急過年。