我是警察不怕車！7旬婦找親戚迷路...北投警耐心陪伴助圓夢

▲北投分局石牌所警員吳庭樺（左）、林毅暖心陪伴迷途7旬老婦。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

暖心！日前石牌捷運站外有名7旬老婦疑迷路，北投警分局石牌派出所警員林毅、吳庭樺獲報後抵達。經了解，陳婦從新北搭車到北投，想找許久未見的親戚，但沒聯繫方式，一時不知道該如何是好，2警員也分頭協助。林員陪陳婦在附近尋找，過馬路時更霸氣說：「我是警察，不怕車！」最後順利找到親戚家，讓陳婦備感窩心。

石牌派出所表示，日前上午接獲民眾報案，稱石牌捷運站2號出口前有一老婦人疑似迷途，需警到場協助，警員林毅、吳庭樺抵達捷運站服務台後上前了解。

73歲陳婦表示，因思念久未聯繫的親戚，瞞著家人從新北市住家搭車至石牌捷運站，但忘記正確住址，僅憑印象依稀記得親戚家的概略位置及周邊景象，加上未留有該親戚的聯絡方式，在體力逐漸透支之下，一時不知該如何是好。

▼家住新北市的73歲陳姓老婦在石牌派出所2名警員協助下，順利找到許久未見的親戚。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警員吳庭樺當場協助聯繫家屬，另名警員林毅因不捨陳婦於寒風中苦苦等候，便決定先陪陳婦在附近找找，並陪她聊天、話家常，過馬路時，陳婦一度猶豫不前說：「有車、閃紅燈」，但林員霸氣回：「我是警察，不怕車」，瞬間化解陳婦憂心。

經2名員警耐心逐一拼湊線索，於附近巷道內憑片斷記憶的印象找尋，終找到陳婦親戚家，順利讓陳婦與其親戚見面，陳婦及家屬對警方的熱心協助再三表達感謝之意，也讓寒風中注入一股暖流。

北投分局呼籲，家中有長者或需要照顧之人，不論出門在外或在家中，都應當隨時注意他們的去向，保持在視線範圍之內隨時留意，也在他們身上配戴可辨識身分之物品，如有走失方可迅速聯繫。