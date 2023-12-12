　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

我是警察不怕車！7旬婦找親戚迷路...北投警耐心陪伴助圓夢

▲▼ 北投分局石牌所警員林毅（右）、吳庭樺 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北投分局石牌所警員吳庭樺（左）、林毅暖心陪伴迷途7旬老婦。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

暖心！日前石牌捷運站外有名7旬老婦疑迷路，北投警分局石牌派出所警員林毅、吳庭樺獲報後抵達。經了解，陳婦從新北搭車到北投，想找許久未見的親戚，但沒聯繫方式，一時不知道該如何是好，2警員也分頭協助。林員陪陳婦在附近尋找，過馬路時更霸氣說：「我是警察，不怕車！」最後順利找到親戚家，讓陳婦備感窩心。

石牌派出所表示，日前上午接獲民眾報案，稱石牌捷運站2號出口前有一老婦人疑似迷途，需警到場協助，警員林毅、吳庭樺抵達捷運站服務台後上前了解。

73歲陳婦表示，因思念久未聯繫的親戚，瞞著家人從新北市住家搭車至石牌捷運站，但忘記正確住址，僅憑印象依稀記得親戚家的概略位置及周邊景象，加上未留有該親戚的聯絡方式，在體力逐漸透支之下，一時不知該如何是好。

▼家住新北市的73歲陳姓老婦在石牌派出所2名警員協助下，順利找到許久未見的親戚。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 北投分局石牌所警員林毅（右）、吳庭樺 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警員吳庭樺當場協助聯繫家屬，另名警員林毅因不捨陳婦於寒風中苦苦等候，便決定先陪陳婦在附近找找，並陪她聊天、話家常，過馬路時，陳婦一度猶豫不前說：「有車、閃紅燈」，但林員霸氣回：「我是警察，不怕車」，瞬間化解陳婦憂心。

經2名員警耐心逐一拼湊線索，於附近巷道內憑片斷記憶的印象找尋，終找到陳婦親戚家，順利讓陳婦與其親戚見面，陳婦及家屬對警方的熱心協助再三表達感謝之意，也讓寒風中注入一股暖流。

北投分局呼籲，家中有長者或需要照顧之人，不論出門在外或在家中，都應當隨時注意他們的去向，保持在視線範圍之內隨時留意，也在他們身上配戴可辨識身分之物品，如有走失方可迅速聯繫。

ET快訊
身分證拿出來！　「中2碼」免費吃滷排骨
快訊／攻城獅「Thank You」他！　受傷遭釋出
快訊／趙少康不忍了開告！　直指郭璽散布不實言論訴究到底
上周才爆胎！何潤東瑪莎拉蒂撞毀　氣囊全爆
「8千房價Bug變3千」　君悅認賠了
神秘大地主被撞死　兄妹爭130億遺產...結果出爐
快訊／流感增3死　30多歲男發燒一周死亡
台灣僅配7輛　BMW「市售最強M休旅」上市
快訊／台1線嚴重車禍　20多歲男女無生命跡象

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

孕婦深夜早產「胎兒頭部已露出」　消防員緊急救援迎接新生命

阿姨母湯啦！台灣大道突停撿手機　摔進快車道褲子全破...險挨撞

里長大陸旅遊遭聲押成質詢焦點　王惠美：我們國家要有信心

造價552萬！警艇「高P65號」今啟用　高雄港海域治安維護生力軍

全都騙！大型水房藏「蔡上機同棟商辦」詐200人　洗錢上百億

魔鬼細節難逃電腦眼！醫院退役CT來了　南區法醫影像中心成立

以為器官要被摘除！醉男急診室暴走攻擊醫護　酒醒後悔來不及了

阿公騎機車從彰化迷路到東勢　沒油刁車路邊...暖警助返家

遭右轉拖板車擠爆！休旅車「卡圍牆屁股翹起」　疑視覺死角釀禍

泰達幣詐騙案11嫌犯全部無保釋放　台南地院：檢提證據不足

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

義無反顧拚一次！柯文哲抽中1號　場外支持者狂尖叫

李聖傑耶誕城飆唱《你那麼愛他》 加碼清唱《痴心絕對》耳朵懷孕惹！

借錢買刀砍死芭樂公主！兇嫌住處被撒冥紙丟鞭炮

網突傳周海媚離世消息！　友人「暫未取得聯繫」...工作人員拒回應

黃捷神還原「山道超商妹」　細肩帶熱褲跳保庇舞！觀眾暴動了

孕婦深夜早產「胎兒頭部已露出」　消防員緊急救援迎接新生命

阿姨母湯啦！台灣大道突停撿手機　摔進快車道褲子全破...險挨撞

里長大陸旅遊遭聲押成質詢焦點　王惠美：我們國家要有信心

造價552萬！警艇「高P65號」今啟用　高雄港海域治安維護生力軍

全都騙！大型水房藏「蔡上機同棟商辦」詐200人　洗錢上百億

魔鬼細節難逃電腦眼！醫院退役CT來了　南區法醫影像中心成立

以為器官要被摘除！醉男急診室暴走攻擊醫護　酒醒後悔來不及了

阿公騎機車從彰化迷路到東勢　沒油刁車路邊...暖警助返家

遭右轉拖板車擠爆！休旅車「卡圍牆屁股翹起」　疑視覺死角釀禍

泰達幣詐騙案11嫌犯全部無保釋放　台南地院：檢提證據不足

顏值高、實力強又溫柔讓人招架不住　盤點那些年愛過的10位二次元男神

孕婦深夜早產「胎兒頭部已露出」　消防員緊急救援迎接新生命

國慶視覺設計師串連！回顧近8年「台灣新美學」　籲2024挺美好的

【廣編】亞太罕病聯盟圓桌會議在台灣　透過經驗分享達到實質的交流

112年交機17架勇鷹　漢翔：國機國造繼續往前衝

學生問「學文言文要幹嘛？」　美女國文老師1情境神回

身分證拿出來！　「中2碼」免費吃滷排骨

英短寶寶0歳→1歳「胖成厭世鳳眼」　崩壞變化粉絲看傻：根本詐欺

藍里長疑接受陸招待被檢舉　侯辦：反對境外勢力對選舉干涉

阿姨母湯啦！台灣大道突停撿手機　摔進快車道褲子全破...險挨撞

女同事帶「情趣按摩棒」　上班爽用！吸破百萬觀看

社會熱門新聞

春風二哥自戕亡！妻兒大鬧急診室遭判刑

雪隧運將狂揮手示警　自小客直直衝釀1死

國道車禍1死5傷！　女駕駛失控、同車乘客慘死

即／國1車禍5輕重傷　21歲男無生命跡象送醫

「最美陣頭」教練遭控性侵姊妹花　受害者20年來無法仰睡

台中馬尾妹「超商面交」40萬飛了　傻眼畫面曝光

即／何潤東金門傳車禍　「瑪莎拉蒂被撞凹」1傷

即／台中廟東商圈火警！3棟民宅遭火吞

竹北凶殺案1死1傷　18歲男一句話送命

快訊／雪隧清晨車禍全線封閉！　釀一死

警酒駕開車撞民眾　警局火速開鍘

運將載到「醉女」想撿屍　一脫是男的

25歲正妹「下半身失蹤」兌錢　15賭客正嗨警來了

最美陣頭教練遭控要「女學員肉償」　受害者達2位數

更多熱門

相關新聞

暖警火速救援受困廁所老翁回房安睡

暖警火速救援受困廁所老翁回房安睡

南投一名患有慢性病的陳姓老伯，日前深夜在家中一樓起床如廁時，因身體不適，無法從馬桶上起身，呼喚樓上親人，卻全都睡著無人回應，無奈之餘只能打手機向光明派出所求助，警消人員火速前往協助，才讓陳翁得以回房一夜好眠。

南投翁當街昏倒送醫　忠心柴柴守護身旁

南投翁當街昏倒送醫　忠心柴柴守護身旁

孕婦羊水破！南警開道5分鐘到診所

孕婦羊水破！南警開道5分鐘到診所

花蓮警行善拋磗引玉　未具名人滙款轉交苦難人

花蓮警行善拋磗引玉　未具名人滙款轉交苦難人

女警忙整天遭罵「吃什麼飯」！哭到頭暈送醫

女警忙整天遭罵「吃什麼飯」！哭到頭暈送醫

關鍵字：

北投分局石牌派出所暖警

讀者迴響

熱門新聞

春風二哥自戕亡！妻兒大鬧急診室遭判刑

阿沁妻患厭食症「暴瘦剩29kg」！

雪隧運將狂揮手示警　自小客直直衝釀1死

Ella爆缺席首映「惹火王識賢」！拍戲提4高規格要求

楊丞琳失言「李榮浩噤聲4天」！得罪1億河南人恐遭求償

濕冷！恐跌破8℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

分手砲該不該打？他「最後一次激情」悔喊：很渣

網突傳周海媚離世消息！工作人員拒回應

國道車禍1死5傷！　女駕駛失控、同車乘客慘死

姓名「中1字」免費爽喝超商咖啡

《浩劫前夕》上市4天開發團隊解散

雄女學生轟「7萬元耶誕樹」　設計師學姐心寒

即／國1車禍5輕重傷　21歲男無生命跡象送醫

明天北部高溫驟降10度　新一波冷空氣更強！專家示警直逼寒流

嫩妹喝醉餐館內脫褲尿尿　屁股外露被看光光

更多

最夯影音

更多
女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平
郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面