江西商店街大火「39人罹難」！因工人違規施工　12人依法拘留

記者廖翊慈／綜合報導

江西省新余市一商店街昨（24）日15十時發生大火，造成39人罹難9人受傷，其中一人仍在搶救中。江西省新餘市委副書記、市長徐鴻今（25）早召開事故記者會，此次火災受害者多為學生，起火原因為工人違規動火施工造成，目前已依法拘留12名相關人員。

▲遇難者多為學生。（圖／翻攝自微博）

據《北京日報》報導，現場明火已於昨天18時50分撲滅，現場救援於20時50分結束。這起事故共造成39人罹難，9人受傷，其中8人病情平穩，1人正在搶救。

徐鴻公開初步調查進度，該樓地下一樓正在進行冷凍庫裝修，因施工人員違規動火施工造成起火，火勢太大無法及時撲滅，濃煙通過樓道湧至二樓，二樓是補習班和旅館，受困群眾主要是學生和住宿旅客。

▲火勢於昨日18時50分撲滅。（圖／翻攝自微博）

報導指出，記者會開始前，現場人員集體為這次火災事故中的罹難者默哀，並向罹難者家屬、受傷者及親屬表示深深的歉意。

徐鴻強調，目前正調集各方資源力量，做好罹難者善後和家屬安撫工作，「對涉及失職、失責人員，將依法依規嚴肅追責問責，決不姑息，給遇難者和社會各界一個負責任的交代。」

▲事故記者會開始前，全體人員為罹難者默哀。（圖／翻攝自中國青年報）