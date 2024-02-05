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家中哪個角落最療癒？路人調查結果不意外眾人狂讚「很舒服～」

▲▼宜得利,家居,街訪突即隊,療癒,家具,收納,小物。（圖／翻攝自影片）

▲家是最能讓人放鬆身心的地方，大家各自最愛的療癒角落是哪裡呢？街訪突即隊上街訪問民眾的結果出爐。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

忙碌了一整天，回到家中一打開門，你最喜歡、第一個衝過去的療癒小角落是哪裡呢？ETtoday街訪突即隊的小編小孟最愛的就是客廳的懶骨頭，能夠瞬間軟爛在上面，笑說發明懶骨頭的人真的應該要獲得「諾貝爾療癒獎」！不少人都有自己最愛居家療癒空間，像是沙發、廚房、臥室等，即將迎來農曆新年，為家中除舊布新布置出療癒角落絕對稱得上是年度大事，你也想打造自己最愛的家中療癒空間嗎？不妨先參考街訪突即隊的路人訪問結果，再到致力提供民眾繽紛居家生活的日系家居品牌「宜得利」搜羅各式各樣的家居好物。

▲▼宜得利,家居,街訪突即隊,療癒,家具,收納,小物。（圖／翻攝自影片）

有路人分享自己最喜歡的家中療癒角落，是床邊鋪上地毯的區域，因為一回家沒洗澡不能上床，這時候就很適合窩在床腳邊滾來滾去，另外有男子大推沙發，加班晚回家第一件事就是躺在上面當爛泥；有媽媽表示最愛的空間非廚房莫屬，「就像每個媽媽的城堡」，邊煮飯邊看著另一半和孩子，就覺得很幸福；另外有二寶的夫妻表示，因為臥室是要休息睡覺的地方，所以會布置得很舒服，也成為了家中最喜歡的空間。

▲▼宜得利,家居,街訪突即隊,療癒,家具,收納,小物。（圖／翻攝自影片）

至於大家最喜歡的家具清單中，有人選擇能把整個身體靠上去的懶骨頭，但躺到最後反而變成堆衣服的地方；能夠改變後躺角度、有USB可以充電的電動沙發，也是許多人的心頭好，「躺在上面滑手機很舒服，而且躺著躺著就睡著了」被小孟笑說這根本就是老伯的行為。家有小孩的媽媽覺得最重要的家具是餐桌，即使有茶几也無法取代，非得要是餐桌的理由是，「小朋友一定要坐在餐桌上專心吃飯，不可以配電視否則會定格在那邊」；二寶家庭則是認為床最重要，「因為除了上班以外，幾乎8小時會躺在床上」。

▲▼宜得利,家居,街訪突即隊,療癒,家具,收納,小物。（圖／翻攝自影片）

▲▼宜得利,家居,街訪突即隊,療癒,家具,收納,小物。（圖／翻攝自影片）

▲▼宜得利,家居,街訪突即隊,療癒,家具,收納,小物。（圖／翻攝自影片）

也有不少路人買到過很雷的家具，像是網購的家具圖片看起來是時尚的莫蘭迪色或奶茶色，結果到貨根本是「屎色」，落差感實在太大。也有人買過需要釘牆的收納櫃，不僅組裝麻煩，地震來時擺的東西也全亂掉，還得特別找人來整理又多花了一筆錢。路人還分享自己的親人很愛在群組揪買可愛小物，當下心動買回家沒多久後就積在角落生灰塵，等過年大掃除再一次全丟，有夠浪費錢；水晶燈也上榜最雷家具，受訪者表示雖然很漂亮，但是怕它掉下來砸傷人或物品，而且還很不方便清潔打掃，結論是「中看不中用」。

▲▼宜得利,家居,街訪突即隊,療癒,家具,收納,小物。（圖／翻攝自影片）

▲▼宜得利,家居,街訪突即隊,療癒,家具,收納,小物。（圖／翻攝自影片）

問到最想要的夢想家具，有路人希望擁有KING SIZE的大床，追求「很像住總統套房飯店」的奢華感；有人覺得家中亂七八糟，想要系統收納櫃，同時想要滿足另一半品酒療癒的愛好，酒櫃成為榜上名單；超多人都想要的夢幻家具，則是能像變形金剛一樣具備多功能又能舒服癱在上頭的電動沙發。

▲▼宜得利,家居,街訪突即隊,療癒,家具,收納,小物。（圖／翻攝自影片）

▲▼宜得利,家居,街訪突即隊,療癒,家具,收納,小物。（圖／翻攝自影片）

▲▼宜得利,家居,街訪突即隊,療癒,家具,收納,小物。（圖／翻攝自影片）

聽完路人們的分享，小孟也想要打造專屬的療癒小角落了，擁有超多樣家居設計好物的宜得利就是小孟的首選，不論是下班只想廢在沙發或床上，或是不懂收納、家中小廢物堆積如山，又或者只想跟家人窩在家一起享受歡樂時光，日系品牌宜得利超懂人心，有著各式充滿小巧思好物等著大家去挖寶。

▲▼宜得利,家居,街訪突即隊,療癒,家具,收納,小物。（圖／翻攝自影片）

像是小孟每次去宜得利都必逛的就是床墊區，睡太軟的床會腰酸背痛、太硬的又睡不習慣翻來覆去，幸好宜得利有各式各樣的床墊，尤其是「DUALPOCKET雙層獨立筒彈簧床墊」，上層使用迷你獨立筒彈簧能貼合身型，下層則是增加彈簧數增強支撐度，讓小孟大讚「完全地拯救了我的睡眠公主病耶～」另外還有落枕救星「記憶枕」，枕頭內的記憶泡棉可以抽出隨意調整高度，再加上抗菌防臭的枕套，既能通風且不易悶熱，讓人躺上去都不想起床了。

▲▼宜得利,家居,街訪突即隊,療癒,家具,收納,小物。（圖／翻攝自影片）

▲▼宜得利,家居,街訪突即隊,療癒,家具,收納,小物。（圖／翻攝自影片）

▲▼宜得利,家居,街訪突即隊,療癒,家具,收納,小物。（圖／翻攝自影片）

▲▼宜得利,家居,街訪突即隊,療癒,家具,收納,小物。（圖／翻攝自影片）

小孟也推薦 N polder伸縮鋼製衣架，只需要使用原本空蕩蕩的壁面、不需要釘牆的特性，兼具美觀與收納實用，完全就是租屋一族的好夥伴。小物不知道怎麼收的人，可以入手 N INBOX 系列，有圓角款、直角款，大小尺寸及容量皆各異，款式豐富多樣、素色好搭配，一定能從中找到喜歡又合適的收納盒。

▲▼宜得利,家居,街訪突即隊,療癒,家具,收納,小物。（圖／翻攝自影片）

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▲▼宜得利,家居,街訪突即隊,療癒,家具,收納,小物。（圖／翻攝自影片）

小孟還發現宜得利有近期人氣爆棚、女孩們都說好逛的療癒小區，超可愛又實用的萌物像是動物手機架，造型是宜得利的吉祥物黑貓和長尾山雀，喜歡動物系的人必須入手；還有從視覺上就Q到讓人融化的肉包、奶黃包跟荷包蛋靠墊，觸感澎彈綿軟，小孟笑說「這種可愛的小廢物放在家裡，心情真的超好的」。

▲▼宜得利,家居,街訪突即隊,療癒,家具,收納,小物。（圖／翻攝自影片）

▲▼宜得利,家居,街訪突即隊,療癒,家具,收納,小物。（圖／翻攝自影片）

在宜得利當然也找得到備受民眾歡迎的電動沙發，像是「N-BELIEVA電動沙發」，不但可以自由調整角度，還很貼心附上 USB 充電孔，坐在上面一邊滑手機，一邊看電視、看書，三人座款式還能將中間座位的椅背壓下，變身成桌面，上頭還設置兩個杯架，讓人可以隨時喝飲料，享受愜意氛圍真的很簡單。沙發背部採用人體工學設計，椅背材質則是易復原的纖維棉，可以完整地支撐人的肩、頸、腰，包覆住一般人平時最容易感到疲累的部位，沙發就是讓身心充電的最佳居家場域。

▲▼宜得利,家居,街訪突即隊,療癒,家具,收納,小物。（圖／翻攝自影片）

▲▼宜得利,家居,街訪突即隊,療癒,家具,收納,小物。（圖／翻攝自影片）

▲▼宜得利,家居,街訪突即隊,療癒,家具,收納,小物。（圖／翻攝自影片）

介紹了這麼多款宜得利優質選物，小孟笑說「無法斷捨離，那就來宜得利吧！」可以找得更多創造魔術空間的收納好物，無論是想跟家人在一起的公共空間，或是療癒自己的幸福小角落，只要到宜得利就能打造專屬自己的幸福私領域，換來美好的居家生活。

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▲▼宜得利,家居,街訪突即隊,療癒,家具,收納,小物。（圖／翻攝自影片）

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關鍵字：

宜得利家居街訪突即隊療癒家具收納小物

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