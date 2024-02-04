今晚鋒面通過！各地短暫陣雨　小年夜冷氣團南下「冷到年初一」

▲氣象署預報，明天起氣候濕冷，大年初一開始水氣開始減少。（圖／記者李毓康攝）

生活中心／台北報導

中央氣象署預報指出，今（4日）晚到明天鋒面通過，中部以北局部地區有短暫陣雨，不排除有雷雨發生，待鋒面遠離，除迎風面與山區，各地雨勢趨緩。明白天本島各地高溫都在19度以上，除台南、高雄，各地為多雲短暫陣雨天氣型態。小年夜（8日）起冷氣團南下，大年初一水氣減少，除山區、東半部與恒春半島留意降雨，各地都是適合出遊的好天氣。

氣象署預報員葉致均表示，鋒面通過後風向再度轉為東北風，北台灣氣溫稍轉涼，高溫18至20度，基隆北海岸、大台北及東半部仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲短暫陣雨。

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葉致均說，周二受東北季風影響，北台灣稍涼，其他地區早晚氣溫較低，北部、東半部仍有局部短暫雨，中部山區有零星短暫雨，而南部為多雲到晴天氣。

▲今晚西半部各地有雨，氣溫在20度以下，明天白天回溫，東半部有雨。（圖／氣象署提供）



周三（7日）起天氣明顯變化。葉致均說，受華南雲雨區東移影響，各地降雨明顯，三、四兩天水氣多，基隆北海岸、大台北山區可能有局部大雨；周五除夕（9日），水氣逐漸減少，大年初一之後水氣明顯減少，北海岸、東半部、恆春半島與山區仍有零星降雨，11日大年初二之後除留意東部與恒春地區雨勢外，各地都是適合出遊的天氣型態。

溫度方面，葉致均說，周三冷氣團南下，影響至大年初一，各地轉冷；周四小年夜至初一中部以北、東北部低溫12至13度，其他地區14至15度，初二之後氣溫回升，白天高溫可達20度，中南部民眾要留意日夜溫差。

此外，葉致均表示，7日到9日間，若溫度及水氣能配合，3500公尺以上高山不排除有降雪機會。

▲▼明起氣溫逐日下降，小年夜開始冷氣團南下，大年初一起降雨趨緩。（圖／象署提供）