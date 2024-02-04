居酒屋寫「OO吃到飽」別進去！日籍部落客列「避雷7條件」曝內幕

▲找連鎖的店家較安全。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

台灣人超愛到日本旅遊，甚至有上班族周五下班快閃日本3天，定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」就提醒，找居酒屋小酌一杯時，如果店面位於地下室或二樓以上，還有店員在街頭拉客，招牌上寫著「OO吃到飽」，千萬要注意，對此，不少網友點頭直呼，「在地下室的不太推」、「會被當肥羊宰」。

日本作家「日本人的歐吉桑」發文，連日本人都不會踏進去的居酒屋，避免踩雷的7大條件，第一點是，店家非連鎖又位於鬧區，像是東京新宿、新橋、澀谷、池袋、名古屋錦三、大阪難波等等；第二點是，店家位於地下室或是二樓以上；第三點是，招牌寫著OO吃到飽，「最危險，肉壽司跟生火腿」。

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第四點是，座位為全室個室（單間、隔間），沒有吧檯座位；第五點是，海報上店名有改過的痕跡，或是常常改名；第六點是，街頭拉客介紹；第七點是店名有非常豪華的漢字（單詞）。「日本人的歐吉桑」強調，第三、五、六點要特別注意。

貼文曝光，掀起網友討論，「台灣人去都吃連鎖的比較多啦」、「〇〇吃到飽=肉屋橫町這些，都是要你吃完低質肉才能吃其他，其他也不會高質」、「神戶三宮拉客拉得很兇」、「我都吃連鎖的，有多國語言平板為佳」、「第二點很有感」、「一道菜1000日幣變成10000日幣之類的」、「荷包很危險（又貴又差）」、「街頭拉客真的有雷」。