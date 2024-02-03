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二寶爸家中「塞滿咳嗽藥水」　過來人一看秒懂：還在增加

▲▼有小朋友都懂。（圖／翻攝臉書／爆廢1公社）

▲二寶爸曬出家中的藥櫃，光是咳嗽糖漿就有10多罐。（圖／翻攝臉書／爆廢1公社）

記者柯振中／綜合報導

前段時間寒流來襲，巨大的溫差讓醫院人滿為患。對此，一名二寶爸上網訴苦，孩子因為天冷的關係不斷感冒，家中的咳嗽糖漿已經堆積了10多罐，讓他無奈喊「有小朋友的都懂」，恐怖的照片曝光，也讓許多家長深有同感。

這名二寶爸在「爆廢1公社」分享照片，家中的孩子因為連日低溫而不斷感冒，也因此數度跑去診所看診，讓他十分無奈，大嘆「這個冬天，有小朋友的都懂」。

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從照片中可以看見，二寶爸家中的櫃子堆放了許多罐咳嗽糖漿，光是可以看見的部分就已經超過10罐，實在令人難以想像，孩子究竟反覆染病了多少次。

▼前陣子寒流來襲，台灣看病的人數大幅增加。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲▼吃藥、保健品、膠囊。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

不少家長看完照片後，深有同感直言，「藥水大富翁」、「我家的藥水還在變多」、「懂…這個冬天真的是一直看醫生，2個孩子輪流看」、「完全能夠明白，餵藥餵到懷疑人生」、「跟我們家一樣，藥水都沒停的。」

此外，也有人認為，如果家中還有藥水，可以告知醫師，這樣一來就不必重複拿藥、避免不必要的浪費。不過，這樣的說法曝光後，同樣有家長表示，如果孩子需要幼兒園教師幫忙餵藥，就會需要開立藥單，如果藥單、藥袋上沒有標明，教師就不會幫忙餵藥，實在是沒有辦法，所以只能重複拿取。

 
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關鍵字：

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