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西布特羅毒性比萊劑高近千倍！本土豬驗出瘦肉精　專家揭疑點

▲▼台糖安心豚梅花肉片遭檢出禁用瘦肉精「西布特羅」，食藥署派員前往稽查。（圖／食藥署提供）

▲台糖安心豚梅花肉片遭檢出禁用瘦肉精「西布特羅」，食藥署派員前往稽查。（圖／食藥署提供）

記者洪巧藍／台北報導

台中市爆出台糖安心豚梅花肉片遭檢出禁用瘦肉精「西布特羅」，台大獸醫系名譽教授賴秀穗今（3）日表示，西布特羅毒性比萊克多巴胺高上近千倍，是禁止使用在食用動物身上的藥品。如果本土豬驗出西布特羅，恐怕是有非法使用問題，但是台糖公司非私人養豬場，不太可能這樣使用，無法排除是否檢驗有誤，應該要擴大檢驗看看。

台中市食品藥物安全處1月15日至國防部福利事業管理處台中福利站抽驗國產「梅花肉片」（有效日期2024.06.10），經該處檢出乙型受體素西布特羅（Cimbuterol） 0.002 ppm，相關產品下架回收，且由農業單位、所轄地方政府追查源頭情況，台糖方面則提出複驗。

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▲▼台糖國產豬肉含瘦肉精，圖為台中市食安處抽檢肉品含瘦肉精。（圖／台中食安處提供）

▲台中市食安處抽檢，發現台糖國產豬肉含瘦肉精。（圖／台中食安處提供）

有「豬博士」之稱的台大獸醫系名譽教授賴秀穗表示，西布特羅作為瘦肉精，使用後各方面效果都比萊克多巴胺好，體型、肉質都會更為結實，但同時本身毒性比萊劑高近千倍，世界各國都禁止用於人吃的動物，包含牛、豬、雞等都不可以。

以他瞭解，西布特羅主要是其它藥物用途，有些健美先生為了讓肌肉有突出、線條而使用；但如果使用過量，恐怕會造成心臟問題，也會影響神經系統、呼吸系統。

賴秀穗分析，本土豬肉驗出西布特羅，顯示有非法使用，但台糖公司養殖人員沒有必要摻入西布特羅來餵豬，要去非法使用是不可思議的、不太可能的，懷疑是檢驗有錯誤，應該要進一步擴大檢驗其它豬肉狀況。

食品藥物管理署副署長林金富今（3）日說明，案內產品共計生產 2,730 包（300g/包），計819公斤，已全數售出，主要販售於台糖健康易購網、億客成生鮮超市、全聯福利中心等3通路，以南部縣市為主，但實際流向還在調查中。

林金富也直呼不可思議，國內從103年至今都沒有驗出，西布特羅更是少見瘦肉精，且台糖是國營事業，都還要進一步調查，台糖已經申請複驗，預計14天內回覆。而113年中央與地方政府衛生局原規劃抽驗市售豬肉產品2,000 件，因應本案，擬提高抽驗件數至 2,500 件。

 
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