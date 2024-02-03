不孕女吃「流產嬰屍水餃」求子！自曝已吞3胎　醫驚：怎麼吃得下去

▲一名不孕婦女為了求子，竟迷信偏方吃嬰屍餃子。（示意圖，unsplash）

圖文／鏡週刊

有些家庭求子之路蜿蜒坎坷，為了求得一子，什麼方法都願意嘗試。但竟然有不孕患者相信，將流產的嬰屍剁碎加工成水餃及包子食用可以幫助懷孕，讓婦產科醫生聽到都震驚不已。

綜合陸媒報導，大陸山東網紅婦產科醫師「竇阿姨」公開一個驚悚病例，一名不孕女患者結婚5、6年，一直無法懷孕，求子心切的她信奉神婆的偏方指示，將2個月大的流產胎兒與絞肉混製成水餃和包子，每天吃下3顆，持續7天，深信吃下這些嬰屍水餃就能成功懷孕。

女患者向竇阿姨透露，被吃下肚的胎兒都長到成形，能清楚辨識手臂、雙腿，由於自己不敢「剁肉」，遂將整個胎兒放入絞肉機中拌入絞肉，包成餃子吃下肚，目前已經把3個胎兒吃下肚。這般駭人的經歷連身經百戰的竇阿姨都聽不下去，難以置信病患居然吃得下去，竇阿姨向女病患解釋，經檢查後發現女病患因雙側輸卵管阻塞才無法懷孕，這個不是靠吃胎兒就能解決，病患最後也感嘆自己無知，無奈沒辦法才出此下策。

▲不孕女坦言「吃小孩」，把婦產科醫師嚇壞。（翻攝YT頻道「竇阿姨講不孕」）

而女病患也因吃了嬰屍水餃身體不舒服，強忍痛苦臥床，最後才就診。對此，竇阿姨斥責女病患迷信，難以想像都已經這種年代，居然還有人如此迷信偏方，驚呼自己當醫生多年身經百戰，什麼奇葩事都見過，「但像妳這樣絞小孩吃的還是第一次聽說，我都讓妳嚇死了」。

這起病例也讓人聯想到2004年電影《餃子》，劇中女主角楊千嬅飾演為了保持青春的人妻，利用吃嬰屍餃子回春，結果身體卻散發腐肉氣味。

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