獨／愛河當游泳池？長髮女「仰漂水面」踢水划手　哭喊：我不上去

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

有民眾今(3日)上午於高雄愛河邊晨運，發現竟有一名長髮女子仰漂在水面，疑似是浮屍，不過近看卻發現，女子不時還會踢水划手，原來是把愛河當成游泳池在游泳，為防止意外發生仍趕緊報警。消防員下水要將女子救起，不過女子不願意還不斷地掙扎喊「我不要」，警消幾經勸說後仍無效，最後強制將她拉起並送醫觀察。

▲長髮女子仰漂在愛河水面上，晨運民眾起初還以為是浮屍。（圖／記者吳世龍攝）

這起事件發生在3日上午8點多，警消接獲報案，指稱前金區國賓飯店前，有一名長髮女子衣著完整漂浮在水面上，起初以為是浮屍，嚇了一跳，但發現女子其實會游泳，不時還會踢水划動手臂，深怕發生意外，請警消協助救援。

▲▼女子拒絕套上浮圈，哭喊「我不要上去」。（圖／記者吳世龍攝）

消防局獲報後出動人車下水救援，並將游到沒力的女子套上浮板帶往岸邊，只是女子突然暴怒踢水，掙扎頻喊「我不要」、「你放開我」、「你不要這樣子」。救護人員柔性勸說，要她放輕鬆，有什麼事等上岸再說，但女子不斷大哭，情緒相當失控。

救護人員發揮耐心持續和女子溝通，同時慢慢將她帶往岸邊，趁機將她拉上岸。

▲女子拒絕上岸還狂踹救護人員。（圖／記者吳世龍攝）

女子上岸後仍持續大哭，手腳不停地亂踹亂踢，拒絕警消的關心，警方於岸邊找到女子的錢包、手機和鞋子，而女子不願聯絡家屬，警消深怕再次發生事故，因此強制將女子送往醫院觀察。

直擊民眾表示，他看到長髮女子在水面上載浮載沉，還吃了幾口水，當時就詢問女子需不需要救生圈，但女子沒有回應他，他便丟下救生圏救援，不過女子也不領情，因此才報警。

▲▼女子上岸後情緒失控，最後被強制就醫。（圖／記者吳世龍攝）