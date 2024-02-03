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社會 社會焦點 保障人權

開庭嗆女檢「臭耳聾、破X」　囂張賊瞎扯自言自語下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

台中呂姓男子因涉嫌竊盜案件，2023年5月間透過視訊開庭時，竟對女檢察官痛罵「臭耳聾」、「破X」等不雅字眼，事後卻辯稱當時是在自言自語。不過，台中地院法官勘驗視訊對話過程，發現呂男當時口出惡言就是在回應檢察官的問題，因此不採信他的說詞，並依侮辱公務員罪判處拘役12日，得易科罰金1萬2000元。

▲法庭，法院。（圖／視覺中國CFP）

▲呂男開庭時竟當場辱罵女檢察官。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，呂男因為涉嫌竊盜案件，2023年5月30日在法務部透過遠距視訊設備，接受台中地檢署偵查庭訊問時，他明知鏡頭另一端的人是檢察官，仍以台語辱罵對方「臭耳聾（意指耳聾）」、「破X（意指與許多男性發生性關係之女性）」，甚至罵出一字經等髒話，因而再吃上一罪。

呂男挨告之後辯稱，他當時確實有講過那些話，但並未指名道姓，也不是對著檢察官講的，「難道不能自言自語？」

不過，台中地院法官檢視當時的開庭視訊過程，發現呂男與檢察官是採一問一答方式進行，檢察官提問，「為什麼聽不懂檢察官問你的問題？」呂男則回答，「就聽不懂，妳是臭耳聾、破X」，顯然呂男說出的不雅字眼就是在回應檢察官的問題，而非自言自語。

法官認為，呂男在檢察官依法訊問時，漠視公權力，還對檢察官當庭辱罵，侵害檢察官執行職務的嚴正性，犯後仍一再辯稱是自言自語，直到本院審理時才坦承犯行，行為確實不當，考量到他的家庭狀況、經濟收入等因素，最終依侮辱公務員罪判處拘役12日，得易科罰金1萬2000元，全案仍可上訴。

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