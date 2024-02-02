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大陸 大陸焦點 特派現場

寫春聯、送福字　在滬台胞提前感受上海年味

記者趙禕/上海報導

「黃金萬兩」、「招財進寶」、「龍行大運」...還有那些筆酣墨飽或是畫著活靈活現龍首的「福」字，短短時間裡就從四位大師級書法家的筆下行雲流水般的寫出來；在龍年來臨之前，30多位在上海的台胞和台青開開心心地收到了寶貴的祝福。

▲「寫春聯、送福字，書法達人堂活動」活動，在上海市台胞服務中心融空間舉行。（圖／記者趙禕攝）

▲「寫春聯、送福字，書法達人堂活動」活動，在上海市台胞服務中心融空間舉行。（圖／記者趙禕攝）

這場「寫春聯、送福字，書法達人堂」活動，由上海市台胞服務中心(上海市台辦新媒體中心)和上海名家藝術研究協會名家書畫院共同主辦，由上海名家藝術研究協會名家書畫院的常務副院長顧昀、副院長兼秘書長常志康、畫師鄭小雲、畫師楊洪培等四位書法家，現場手把手指導出席活動的30多位台胞、台青共同提筆書寫春聯、寫「福」字。

▲顧昀、常志康、鄭小雲、楊洪培等四位書法家現場指導台胞、台青們寫春聯、寫「福」字。（圖／記者趙禕攝）

▲顧昀、常志康、鄭小雲、楊洪培等四位書法家現場指導台胞、台青們寫春聯、寫「福」字。（圖／記者趙禕攝）

一邊聽著大師們的指導，一邊臨摹大師們示範的作品，這些原本就愛好書法的台胞、台青也紛紛寫下自己的作品。本次活動是上海市台胞服務中心「融空間達人堂」系列主題活動的首秀；透過在新春佳節之際書寫春聯福字，不僅傳遞了新春祝福，也讓在滬台胞感受中華傳統文化的博大精深和中華民族傳統節日的溫馨。

▲台胞、台青們紛紛跟著老師的指點寫春聯、寫「福」字。（圖／記者趙禕攝）

▲台胞、台青們紛紛跟著老師的指點寫春聯、寫「福」字。（圖／記者趙禕攝）

活動上，主辦方精心準備了春聯和福卡，由四位書法家現場揮毫題寫一個個充滿吉祥意味的「福」字，有些福字上還畫著栩栩如生的龍頭，出席活動的台胞、台青們爭著舉起書法家們寫的字和春聯合影留念。大家還一起展示各自書寫的作品，在現場歡聲笑語的熱烈氣氛中共同投票評選出五位書法達人。

▲台胞、台青們爭著舉起書法家們寫的字和春聯合影留念。（圖／記者趙禕攝）

▲台胞、台青們爭著舉起書法家們寫的字和春聯合影留念。（圖／記者趙禕攝）
▼現場書法家和出席活動的人們一起投票評選出五位書法達人。▼現場書法家和出席活動的人們一起投票評選出五位書法達人。

被評選為第一名和第二名書法達人的是黃震宇和段怡然，他們也是一對跨越海峽兩岸的夫妻。在上海開設男士醫美診所的黃震宇說，這次活動主辦單位邀請書法大師為大家現場指導，讓他回想起兒時書法課的種種情景，也讓他們夫妻兩人在忙碌的生活裡得到一段難得的悠閒時光；更開心的是還能得到現場人們對他們作品的喜愛，讓他們在2024年一開始就獲得了最好的回憶。

▲被評選為第一名和第二名書法達人的黃震宇和段怡然，拿著指導他們的書法家鄭小雲送給他們的作品合影。（圖／記者趙禕攝）

▲被評選為第一名和第二名書法達人的黃震宇和段怡然，拿著指導他們的書法家鄭小雲送給他們的作品合影。（圖／記者趙禕攝）

主辦方還安排上海名家藝術研究協會名家書畫院副院長兼秘書長常志康，和大家分享自己在書法創作中的感悟和體驗。他表示，書法是一種修身養性的生活方式，人們可以抒發情感、陶冶情操，培養沈靜的心態和專注力。他鼓勵大家把書法融入日常生活中，通過不斷的練習來提升自己的文化素養和藝術修養。

▲上海名家藝術研究協會名家書畫院副院長兼秘書長常志康和大家分享自己在書法創作中的感悟和體驗。

▲上海名家藝術研究協會名家書畫院副院長兼秘書長常志康和大家分享自己在書法創作中的感悟和體驗。

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