元智資傳黃絜如融合設計思考教學　獲教學實踐研究績優計畫

▲元智資傳黃絜如融合設計思考的教學方式，獲教學實踐研究績優計畫。（圖／元智提供）



記者楊淑媛／桃園報導

110年度教學實踐研究計畫全國共有3783件申請，有138件獲選為績優計畫。元智大學資傳系黃絜如老師透過設計思考的方法，將使用者經驗設計融合於使用者介面設計的課程教學中，榮獲「110年度教育部教學實踐研究計畫」績優計畫，僅有約9%的計畫主持人獲此殊榮，深受肯定。

黃絜如表示，由於介面設計的課程重點為視覺介面設計，但在行動裝置開發專案前端，融入使用者經驗設計方法，才能讓成果更貼近使用者需求。因此本教學實踐研究計畫從使用者經驗出發，在課堂實際練習，讓學生了解如何從相關工具，探究使用者經驗設計內容，凝聚使用者需求。

▲線上專家評論。（圖／元智提供）

而透過案例介紹及軟體操作，讓學生在課堂做中學，熟悉有關視覺介面設計的重點與方法。經由業界專家分享與建議，及使用者測試的方法，讓學生的作品得以修整優化更為完整。在教學方式上，除了課堂講述、工作坊練習及上機操作外，藉由課後討論，了解學生學習成效。

▲因應疫情緣故，採線上上課。（圖／元智提供）

黃絜如提到，因應疫情緣故，課程進行期間，邀請3位分別於美國、澳洲及台灣從事使用者經驗與使用者介面設計專業工作者，進行線上評論並提供意見。

修課後學生能完成行動裝置的使用者經驗，結合使用者介面設計的專案，藉由使用者測試方法，改善並增進自己的作品。黃絜如說，期許未來學生有意願從事相關實習甚至畢業後的工作，甚至申請相關研究所時，可以呈現此方面的實力，貼近實務與相關專業的需求。