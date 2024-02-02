快訊／台糖梅花肉「驗出禁用瘦肉精」！台中市府勒令下架

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快訊／台糖安心豚梅花肉「驗出禁用瘦肉精」！台中市府勒令下架

▲▼台糖安心豚驗出瘦肉精。（圖／記者許權毅攝）

▲台糖安心豚驗出瘦肉精。（圖／台中市府提供）

記者許權毅、柯振中／台中報導

台中市府1月15日前往國防部福利試驗管理處所屬的台中福利站，進行肉品動物用藥抽驗工作，檢驗出台糖的安心豚梅花肉片含有瘦肉精，已違反食安法規定，因此立即通知業者下架，並且依食安法裁處福利站罰鍰。

台中市政府為把關年節肉品食安，持續加強市售肉品動物用藥抽驗工作，今年1月15日前往國防部福利事業管理處所屬台中福利站，抽驗國產台糖安心豚梅花肉片，檢驗結果發現含有不得檢出的瘦肉精西布特羅(音譯Cimbuterol)，檢出數值為0.002ppm，該產品違反食安法規定，已通知有販售該批肉品的販售業者立即下架停止販售；另針對販售的福利站可依違反食安法裁處6萬元以上、2億元以下罰鍰，市府將持續抽驗把關，強力稽查讓市民安心過好年。

▲▼台糖安心豚驗出瘦肉精。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台糖安心豚驗出瘦肉精。（圖／記者許權毅攝）

▲台糖安心豚驗出瘦肉精。（圖／台中市府提供）

衛生局說明，該肉品具有台灣優良農產品標章(CAS)及農產品產銷履歷制度(TAP)認證，由台灣糖業股份有限公司監製、屏東縣信功實業有限公司屠宰加工，有效日期為2024/6/10、追溯號碼23121150490-52513的產品，目前初步掌握產品銷售於全聯及國防部福利事業管理處所屬台中福利站，已通知該批肉品應全數下架停止販售並回收，全案已移請源頭製造商(屏東縣)及產品責任商(台南市)縣市衛生局處辦，產品業者依食安法規定，仍可提出複驗申請，國產肉品檢出含有禁用的動物用藥，尚待追溯源頭之屠宰加工及農業畜產等相關主管機關進一步調查釐清。

食安處表示，如果人體大量食用瘦肉精含量超過標準值的食品，可能會出現噁心、頭暈、肌肉顫抖、心悸、血壓上升等中毒症狀，市府對於市民的食安與健康，一向採取高標準且嚴格態度，有關販售食品稽查與抽驗工作，每年檢驗件數全國第一，為讓市民安心過好年，將持續強力稽查與抽驗，嚴密把關市民的食安及健康，相關肉品瘦肉精的抽驗結果均公布在「臺中市核食食安萊劑肉品專區」（https://gov.tw/oqJ）供市民查詢，提供更充分的消費資訊，確保市民權益。

 
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