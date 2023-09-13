iPhone 15預購開跑！電商優惠方案一次看　Pro 128G最低入手價3700元

▲iPhone 15系列新機登場，15日起開放預購。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

iPhone 15新機正式亮相，15日開放預購、22日起正式發售。此次iPhone 15一次推出5款粉嫩新色，旗艦款iPhone 15 Pro Max升級全新長焦鏡頭，以及全面改用USB-TypeC，新系列有不少亮點，許多果粉已準備搶在第一時間出手，除了電信業者，電商業者也陸續公布iPhone 15預約優惠內容，以下整理各平台預購方案重點提供換機參考。

蘋果新機重磅登場，此次包含iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max共4款機型，全新iPhone 15及iPhone 15 Plus推年度新色粉紅色、藍色、黃色、綠色、黑色共五色，依容量規格，iPhone 15售價最低29,900元起，iPhone 15 Plus則為32,900元起。iPhone 15 Pro與iPhone 15 Pro Max全新祭出原色鈦金屬、藍色鈦金屬、白色鈦金屬、黑色鈦金屬共四色，其中iPhone 15 Pro定價36,900元起，iPhone 15 Pro Max為44,900元起。

▲▼iPhone 15系列售價、規格。（圖／記者陳俐穎製）

迎接年度新機搶購熱潮，東森購物網ETmall將與官方同步開賣，主打下單iPhone 15系列享特別組合優惠，提供森美妍極地雪玫瑰乳霜、白茶賦活保濕素顏霜、DeMon極緻美白生物纖維面膜、日安玩美等熱銷美容保健商品，加價購490元起，以及領券現折100划算入手UGA、Switheasy、Simmpo等品牌手機配件。此外，iPhone舊機款售價同Apple官方降價2,000元，搭配銀行活動最高回饋9900刷卡金，省錢拿新機。

momo同步官方開放預購全系列新機，站上主打激省攻略以舊機換新機最划算，線上舊機回收搭配指定銀行刷卡，疊加最高享回饋達29,100元，同時推出一站購機可加保新機「碎屏險」、「行動裝置險」，每日最低1元起，讓果粉放心用新機。另外，趁現在買前一代機款省很多，iPhone舊機直降2,000元起，必敗推薦如iPhone 14 128G優惠價25,900元，iPhone 14系列配件也有6折起優惠可以便宜購入。

▲電商業者祭出優惠疊加後，入手iPhone 15 Pro 128G最高可省33,200元。（圖／業者提供）

iPhone 15新機預購開跑，蝦皮購物祭出四大優惠，包括期間限定每人享2張600元優惠券、刷信用卡最高回饋4,500元、舊機回收最高加碼1,500元、買iPhone15隔天送滿1,000元折100元配件優惠券，即日起至9/30，只要於蝦皮商城下單Apple系列商品，人人皆有不用搶，以iPhone 15 Pro 128G為例，官方售價36,900元，疊加站上優惠後，最低入手價相當於只要3,700元。

Yahoo奇摩購物中心推出「iPhone 15新機預約 登記搶雙重好康」活動，即日起至9/20 10:00止，完成登記者即享有首波搶購資格，並可於開賣前收到App推播通知，掌握最新搶購資訊，還有機會抽ONPRO 48W第四代氮化鎵超急速充電器。Apple舊機與周邊商品也同享降價及好禮優惠，iPhone 14限時直降最高省2,901元、10/3前蘋果舊機限定商品下殺95折，例如今年上市的新品MacBook Air折扣達2,574元。

樂天市場於9/15開放新機搶先預約，站上愛買線上購物祭出購買iPhone 15系列指定新機現賺2,100元，包含領取優惠券現折100元及樂天點數5%回饋，加碼再送KOBO電子書200元優惠券；神腦生活推Apple Watch S9領券後13,200元，另因應iPhone 15系列全面搭載USB-C，手機充電配件加購最低6折起、氮化鎵PD快充頭349元加價購等優惠，另有舊機現貨出清活動，iPhone 14限量下殺25,888元，iPhone 12 Pro Max 256G限量下殺21,640元，售完為止。

PChome 24h購物於9/15晚上8點同步官方開放新機預購，預購期間站上提供36大銀行最高30期分期0利率，並祭出三大預購攻略，星展PChome Prime聯名卡最高回饋上看28%、Pi拍錢包綁玉山Pi拍錢包信用卡最高回饋4,445 P幣、Pi 拍錢包綁慢點付享3% P幣回饋無上限。9/15～9/25再推「消費1＋19，免費抽 iPhone活動」，幸運兒有機會抽中等值 iPhone購物金。