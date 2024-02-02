混血小姑「美到一堆人追」　狂傳兄妹抱睡照！男友安慰：別吃醋

▲未來小姑常傳「兄妹倆的抱睡照片」給原PO看。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「下周就是訂婚宴了！」一名準人妻透露，男友與妹妹一個長得帥、一個長得美，感情好到睡同一張床，妹妹甚至會傳抱睡照片給原PO看，但因男友安撫別吃醋，原PO才沒有放在心上。殊不知聊起「妹妹是不是很多人追求」的話題，男友直言妹妹長得美，若不是兄妹關係，早就與她交往了，一番話讓原PO不敢婚了。

一名女網友在Dcard表示，近日就要訂婚了，某天與男友翻雲覆雨完，兩人在床上閒聊，由於男友兄妹倆都是混血兒，外貌符合所有人的審美觀，連原PO都覺得未來小姑簡直美若天仙，因此好奇拋問「你妹妹這麼美，是不是很多人追求？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

男友一聽也點頭直言，「對啊，她確實長得蠻美的，如果她不是我妹妹的話，我肯定也會跟她交往吧！」

此話一出，讓原PO內心非常不是滋味，腦袋也忽然冒出男友兄妹倆各種親密舉動，像是睡在同一張床上；未來小姑會傳親密合照給她，像是一起躺著或抱著的畫面等。

由於男友總是安慰，不要吃妹妹的醋，所以原PO才沒在意，如今男友竟說想跟妹妹交往的想法，令原PO一度不想結婚了，「瞬間就心冷了，到底應不應該把未來都交給他？」

底下網友熱議，「沒辦法接受...年紀那麼大還睡在一起，還發親密照，覺得這段婚姻先不要那麼快結，再觀察看看吧」、「感覺普通人嘴砲是沒差，但男友跟妹妹確實太過親近了（男友還會說不要吃醋），這句話出來的時候就感覺怪怪的」、「這真的很奇怪欸，抱在一起還拍給你看？這樣你還敢跟他結婚喔」、「正常兄弟姐妹才不會這樣想...」「覺得不行欸，如果我弟帥到掉渣，我也不會這樣講，也不會有這種念頭」。

不過也有網友質疑真實性，「圖、圖、圖要說幾遍」、「創？」而原PO回應，「我倒是希望是創作文！」