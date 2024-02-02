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社會 社會焦點 保障人權

菜市場飛車搶皮包！賊拉不過買菜婦慘遭逮捕　身上還搜出海洛因

記者陳凱力、黃資真／新竹報導

新竹縣湖口鄉民生街菜市場今(2)日中午12時許驚傳搶劫！1名婦人在逛街買菜時，突遭45歲陳姓男子騎車從身後拉扯皮包，還拿出剪刀試圖剪斷背帶，在婦人大聲呼救下，所幸附近正好有員警值勤，獲報後迅速趕往逮人，並在警民合力下順利逮捕陳嫌，還在其身上搜出海洛因，全案訊後依毒品、搶奪未遂等罪移送偵辦。

▲▼ 新竹菜市場發生搶劫案 。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹線菜市場一名騎士搶劫婦人包包，遭警方壓制上銬。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

新湖分局說明，今中午一名婦人正在菜市場逛街買菜，突然遭陳嫌從其身後徒手拉扯包包欲行搶，在婦人抵抗下，陳嫌遂持剪刀打算剪斷皮包背帶，同時間因婦人大聲呼救，適逢員警當時正在執行金融機構巡守，因此警力迅速到場，並與一旁目擊民眾合作，順利將陳嫌壓制在地，帶回警局。

▲▼ 新竹菜市場發生搶劫案 。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲陳嫌拿出剪刀試圖剪斷婦人包包。

警方還在陳嫌身上起獲毒品海洛因殘液注射針筒，及毛重1.69公克海洛因毒品1包等物品，全案詢後以涉毒品危害防制條例、刑法搶奪未遂罪嫌，移送新竹地檢察署偵辦。

新湖分局分局長黃政龍呼籲，年關將近，警方加強金融機構、市場及超商巡守勤務，不法之徒勿心存僥倖；另民眾應提高警覺，留意身邊可疑人士，另如有提領大筆款項需求，分局於年節期間提供民眾護鈔服務，讓民眾安心好過年。

▲▼ 新竹菜市場發生搶劫案 。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼ 新竹菜市場發生搶劫案 。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼ 新竹菜市場發生搶劫案 。（圖／記者陳凱力翻攝）

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