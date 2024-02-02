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韓國瑜當選立法院長　最美前獅子會會長批荒謬：明天就入黨

▲▼「最辣獅子會會長」吳庭逸。（圖／翻攝catherine0113）

▲「最辣獅子會會長」吳庭逸。（圖／翻攝catherine0113）

記者鄒鎮宇／綜合報導

國會龍頭之爭結果1日出爐，國民黨推出的「韓江配」當選立法院正副院長。對此，號稱「最辣獅子會會長」的吳庭逸也在threads發文表示，「這一切實在太荒謬」。

吳庭逸1日晚間7時52分在threads轉發網友的發文，內容為「從今天起，我是深綠。民進黨推誰出來我都會投，閉著眼睛投，看到綠就投。我老了就是綠色老榮民，以茲紀念韓國瑜當上立法院長」。吳庭逸轉貼該文後表示，「我明天就入黨，抱歉了我的祖父輩們，但這一切實在太荒謬」。

▲▼韓國瑜當選立法院長　最美前獅子會會長批荒謬：明天就入黨。（圖／翻攝吳庭逸threads）

▲▼吳庭逸全文、轉貼文如上。（圖／翻攝吳庭逸IG、threads）

▲▼「最辣獅子會會長」吳庭逸。（圖／翻攝catherine0113）

網友看完紛紛留言，「真的好可憐」、「我比較想知道荒謬跟崩潰的原因」、「身為高雄人覺得超無言，頭又開始痛了起來」。

此外，有人留言「少在那邊情緒勒索了，一定要支持民進黨才是為台灣好，說好的民主呢」、「我本來就沒說版主不好啊，我只是想對那個轉貼的貼文發表我的想法，政治本來就這樣，每個人有自己想法，然後形成一個共識」。

對此，吳庭逸表示，民主廣納多元的聲音沒錯，但他人做出何種選擇跟發聲卻被說是「情緒勒索」，「你不覺得你的邏輯有相悖的問題嗎？你這樣不是情緒勒索中的情緒勒索嗎？」她認為，民主社會是多數決，並不是所謂的「共識」，不然就不會有所謂的在野黨而生，「本來就是相互制衡的，畢竟每個人的出生環境跟價值觀都有所不同，不能強求每個人都照著多數的方向走」。

▼吳庭逸回應網友全文如下。（圖／翻攝吳庭逸threads、IG下同）

▲▼韓國瑜當選立法院長　最美前獅子會會長批荒謬：明天就入黨。（圖／翻攝吳庭逸threads）

▲▼「最辣獅子會會長」吳庭逸。（圖／翻攝catherine0113）

▲▼「最辣獅子會會長」吳庭逸。（圖／翻攝catherine0113）

▲▼「最辣獅子會會長」吳庭逸。（圖／翻攝catherine0113）

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