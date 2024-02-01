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社會 社會焦點 保障人權

獨／男星酒駕遇警「跟女友換座位」　他坐被告席求法官：想緩刑

記者黃宥寧／台北報導

27歲男星潘綱大因演出茄子蛋《浪子回頭》MV，一句「看三小啦」讓歌迷印象深刻，星途備受矚目的他，卻酒駕載女友，且酒測值達0.35毫克，甚至還被警方查出，他一度為規避刑責與女友換座位，事後被依公共危險罪，處有期徒刑2月，但他不服簡易判決提起上訴。士林地院開庭審理，他當庭說：「案發後不敢喝酒」懇求法官能給緩刑機會。

▲▼台北電影獎入圍酒會-潘綱大。（圖／記者黃克翔攝）

▲27歲男星潘綱大飲啤酒開車載女友遭警盤查。（資料圖／記者黃克翔攝）

簡易判決指出，去年5月12日晚間9時許，潘綱大與友人在內湖好樂迪唱歌飲啤酒，一路到凌晨0時許散場。散場後，他駕駛汽車搭載女友，才上路短短不到200公尺就在成功路4段30巷28弄與內湖路2段路口時，遭警攔檢盤查，酒測值達0.35毫克。

警方事後也查出，他一度為規避刑責，還與副駕駛座的女友換座位，但遭警盤查時，仍誠實自首，檢方依法起訴聲請簡易判決，簡易庭依公共危險罪，處有期徒刑2月，可易科罰金6萬。

▼潘綱大為酒駕案現身法院。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼潘綱大 。（圖／記者黃宥寧攝）

潘綱大認原判決太重，故提出上訴，日前他現身士林地院，其委任律師向法官說，從頭至尾都承認犯罪，且酒測值0.35沒過高，僅上路一小段就被發現，換位子當時是害怕，希望能考量初犯，給予自新機會。

公訴檢察官表示，查獲時被告與女友互換位子，從換位子動機顯見對於酒駕行為有悔意，且一審判決並已考量被告素行給予較輕2月有期徒刑，原審已斟酌過，故認上訴無理，請求駁回。

潘綱大坐在被告席向法官說，案發後，車子已報廢也不太敢喝酒更怕影響工作，希望能有緩刑機會。法官諭知本月29日宣判。

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