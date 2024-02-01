老婆生孩後不給碰！「分房4年」人夫忍到想離婚：我也有生理需求

▲老婆懷孕期間，兩人因買房問題吵到快離婚。（示意圖／取自Pexels，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「我也一直感覺自己只像個賺錢機器，真的累了。」一名男網友發文表示，老婆自從生了孩子，就一直不給碰，且分房睡到現在，至今已3、4年。他雖曾經動念找妹妹陪伴，可是工作忙，加上曾被老婆撂下狠話，因此實在不知所措，「我也是正常男人，我也有生理需求的！」貼文曝光後，引發熱議。

這名網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，老婆自從生了小孩後，就再不給他碰，如今孩子都已經要4歲了，「我也是正常男人，我也有生理需求的」。他回想起老婆懷孕期間，雙方因買房問題有過嚴重爭吵，甚至鬧到快離婚，因此對方不只不讓他碰，還撂下狠話，說他若到外面找女人，「就能離婚分財產」。

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原PO透露，撇除房貸、出國、小孩學費等，他每月都會給老婆5萬元買衣服、買菜、買家用品等，「主要還是因為疼愛我們這個孩子，而捨不得離婚，孩子主要也是她全天在帶」。不過他也坦言，他真有生理需求，所以曾想過去外面包養妹妹，只是他實在工作很忙沒時間，「我也一直感覺自己只像個賺錢機器，真的累了」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「自己來最快又不用怕得病」、「可能怕再懷孕吧，才會不給碰」、「你要不要先一起帶小孩」、「你說沒時間，代表你也沒有花時間在家務跟帶小孩，不是賺很多錢拿錢回家就好了欸」、「3、4年是不是要考慮老婆帶孩子壓力大？24小時緊繃狀態，每天都要應付孩子那才是最累的吧」。也有網友認為，「離婚吧」、「我覺得離婚吧，有夠痛苦」

還有網友表示，「不如你先說看看懷孕期間那次吵架的情形。」原PO則回，「買房公婆同住等問題，細節不多說了，沒外遇問題」，且兩人都是一起帶孩子，只是因為他工作較忙，所以主要都是老婆照顧，如今因行房一事達不成共識，真的讓他想離婚了。