韓國瑜當選立法院長　行政院：秉持相同積極態度與立法院對話

▲立法院長第二輪投票，國民黨韓國瑜以54票比51票擊敗游錫堃，正是當選新一屆的立法院長。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院長龍頭之爭1日登場，國民黨參選人韓國瑜順利以54票坐上立法院長寶座。針對選舉結果，行政院發言人林子倫說，院長陳建仁除恭賀此次選舉順利完成，也特別向韓院長表達祝賀之意。林說，行政院未來也將秉持相同積極態度，致力與立法院溝通對話，回應社會各界建言。

行政院發言人林子倫1日表示，第11屆立法院已選舉出韓國瑜委員為新任立法院長，陳建仁院長除恭賀此次選舉順利完成，也特別向韓院長表達祝賀之意。

林子倫說，現今國際形勢變化快速，全體國人對於行政院及立法院都有著高度期待，行政院未來也將秉持相同積極態度，致力與立法院溝通對話，回應社會各界建言，至盼兩院持續共同推動各項福國利民之法案與政策，打造一個更溫暖且堅韌的台灣。

針對當選立法院長，韓國瑜指出，感謝國民黨團大家支持，有54票讓他有機會擔任立法院長職務，要對所有藍委、無黨籍立委致上最高謝意。他也深知自己肩膀上責任重大，人民期待煥然一新、改革風貌、紮紮實實創造台灣老百姓幸福的國會，會跟整個團隊努力做下去。

韓國瑜也向前院長游錫堃致上最高謝意，過去4年認真付出，42年對台灣民主貢獻，一步一腳印大家有目共睹，呼籲游跟我們一起努力，千萬不要客氣，國會外交一起，其他委員同仁也一起打拼，院長辦公室、官邸可以提供給游錫堃使用，他的日子非常簡單。

韓國瑜說，台灣人期待認真合作團結，不要以鬥爭為目標的立法院，重要民生經濟法案共同攜手合作。感謝江啟臣陪伴歷經很多辛苦，江的選票還沒開，希望大家盡力幫助江啟臣競選副院長。感謝傅崐萁、洪孟楷跟每個同仁，「我們眼睛炯炯發光，希望有全新立法院，請大家給我們多點鼓勵、多點鞭策，也請給我們一點祝福」。