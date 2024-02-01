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大陸 大陸焦點 特派現場

與正妹相親！他帶「超實用禮物」...女方秒走人 　網笑：憑實力單身

▲▼約會。（圖／取自免費圖庫／Pexels）

▲男子相親準備超實用禮物，想給女方驚喜，沒想到卻一秒激怒對方。（示意／取自免費圖庫／Pexels）

圖文／CTWANT

總說禮多人不怪，但要是挑錯禮物可能就會非常尷尬。大陸河南有名男子要去相親，為討女方歡心，提早出門挑了超實用的禮物，還順手帶了奶茶去給對方，怎知女方一看竟不理睬，臉上甚至表現不悅，引發網友討論。

根據《網易》報導，大陸河南地區有名男子接受家裡安排去相親，為了要留給對方好印象，於是就提前出門挑了禮物，加上天氣寒冷，他也順便帶了熱奶茶要給對方，結果精心打扮過的女方一看到他臉瞬間垮掉，直接轉頭走人。

河南一名男子帶魚去相親，女方的臉瞬間垮掉。（圖／翻攝畫面）

▲男子帶了鮮魚和奶茶去相親，結果女方一看到臉瞬間垮掉。（圖／翻攝畫面）

尷尬的男子表示，當初心想女生應該都愛美，所以就提早到市場買了條新鮮的魚，因為喝魚湯不怕胖還養顏美容，結果女方不但不接受，甚至直截了當地回應「我看你來相親也是多餘的。」 這句話像盆冷水，瞬間將男子的熱情澆熄。

不少大陸網友看了直呼，如果這不是故意的，原PO根本就是個鋼鐵直男，現在誰會在第一次見面約會的時候，送上鮮魚當禮物，「憑實力單身」、「難怪你一直單身」、「如果開了一輛賓士寶馬，結局就不一樣了」、「吾觀此事，非以物質之禮或外在之形式取得相互認識之道，乃在於心靈之相通與交流」、「笑死，這如果不是反串，那就是活該單身」；不過也有不少網友大讚男子直率的行為。

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