陸公布2023財政收支概況：一般公共預算收入突破21兆人民幣

▲大陸2023年全國一般公共預算收入突破21兆元人民幣。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸財政部今（1）日公布反映年度經濟運行重要指標的財政收支情況，全國一般公共預算收入突破21兆元人民幣（約92.78兆元新台幣），同比增長6.4%；全國一般公共預算支出達27.46兆元人民幣（約121.32兆元新台幣），同比增長5.4%。

▲浙江金華行政服務中心辦稅大廳。（圖／CFP）

《新華社》報導，數據顯示，財政收入恢復性增長，31個省份財政收入全部實現正增長，東部、中部、西部、東北地區收入分別增長6.7%、6.9%、10.7%、12%。

大陸財政部副部長王東偉表示，2023年安排地方政府專項債券規模是3.8兆元（人民幣，下同），優先支持成熟度比較高的項目和在建項目，擴大專項債券的投資領域到11個，此外，專項債用作項目資本金範圍也擴展擴大，擴展至15個方面。

至於在化解地方政府債務上，王東偉指出，方案以化解存量、遏制增量為主，同時，加大對地方的轉移支付力道，2023年轉移支付的規模達到10.29兆元，「完善縣級基本財力保障機制獎補資金政策，向三保（保障基本民生、保工資、保運轉）支出壓力較大、財力相對薄弱的地區傾斜。」