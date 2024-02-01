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美機場嚴重工程意外！　停機坪「蓋一半坍塌」至少3死9傷

▲▼ 美國愛達荷州波夕機場（Boise Airport）一座興建中的停機坪倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 停機坪工地坍塌，大量警車到場。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國愛達荷州波夕機場（Boise Airport）發生工程意外，一座正在興建的停機坪不明原因坍塌，造成至少3人死亡及9人受傷，其中5人傷勢嚴重。

綜合NBC等美媒，波夕消防局負責人哈梅爾（Aaron Hummel）在1月31日晚間的記者會上表示，波夕機場附近一座正在施工的建築倒塌，當時僅稱約12人受傷，但在聯絡上家屬以前拒絕透露傷勢及是否有人罹難。根據BNO報導，其中3人死亡，9人受傷，5人傷勢嚴重。

▲▼ 美國愛達荷州波夕機場（Boise Airport）一座興建中的停機坪倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 鋼結構的停機坪幾乎全塌。（圖／達志影像／美聯社）

哈梅爾說明，事發於當天下午約5時，地點在波夕機場一處鋼結構建築工地，塔式起重機正將物體放上建築物時發生大面積坍塌，幾乎可說是「全面崩塌」。

當時現場有逾30人，死傷的12人分布在建築內或周圍，哈梅爾稱救援工作「很有挑戰性」，必須出動起重機。整起事故仍在調查中，職業安全與健康管理局一名調查員已經到場。

私人包機業者Jackson Jet Center事後聲明表示，發生意外的是該公司興建中的3.9萬平方英尺鋼結構停機坪。一名機場官員證實，這座停機坪位於機場用地內，但不屬於波夕機場，機場營運未受這起事件影響。

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