冰控搶囤！　超商限時6天「霜淇淋買2送2」口味任選

▲超商限時6天霜淇淋買2送2 。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

把握機會囤！全家即日起於APP祭出限時6天「霜淇淋買2送2」優惠，且開放寄支、口味任選，肯定要先買下來準備搶吃升級回歸的「草莓優格霜淇淋」，還有全新「巨峰葡萄霜淇淋」，通通不能放過。

▲2月5日起吃超夯草莓優格霜淇淋升級回歸、最新日本巨峰葡萄口味 。

全家即日起至2月6日於APP隨買跨店取祭出「Fami!ce買2送2」優惠，每人限購3組，並開放口味任選，可兌換期間至2月14日；2月5日起全門市就能吃到去年狂賣300萬支人氣口味「草莓優格霜淇淋」，今年草莓果汁再加倍，超級濃郁，還有全新使用日本山梨縣進口巨峰葡萄果汁製成的「巨峰葡萄霜淇淋」，肯定要怒吃一波。

▲COLD STONE祭出新春刮刮樂活動。（圖／COLD STONE提供）

另，冰控也不能放過COLD STONE最新限時優惠，至2月29日於官方LINE推出「新春刮刮樂」活動，有機會抽中「免費冰淇淋」、「冰淇淋買1送1」、「桶裝冰淇淋買1送1」、「冰淇淋第2杯50」等好康，還有超殺「免費小杯經典冰淇淋+原味脆餅體驗券」，每人每天每一個帳號限抽1次，優惠可使用到2月29日。