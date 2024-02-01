　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

冰控搶囤！　超商限時6天「霜淇淋買2送2」口味任選

▲▼全家草莓優格霜淇淋升級回歸、日本巨峰葡萄新口味開吃 。（圖／記者蕭筠攝）

▲超商限時6天霜淇淋買2送2 。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

把握機會囤！全家即日起於APP祭出限時6天「霜淇淋買2送2」優惠，且開放寄支、口味任選，肯定要先買下來準備搶吃升級回歸的「草莓優格霜淇淋」，還有全新「巨峰葡萄霜淇淋」，通通不能放過。

▲▼全家草莓優格霜淇淋升級回歸、日本巨峰葡萄新口味開吃 。（圖／記者蕭筠攝）

▲2月5日起吃超夯草莓優格霜淇淋升級回歸、最新日本巨峰葡萄口味 。

全家即日起至2月6日於APP隨買跨店取祭出「Fami!ce買2送2」優惠，每人限購3組，並開放口味任選，可兌換期間至2月14日；2月5日起全門市就能吃到去年狂賣300萬支人氣口味「草莓優格霜淇淋」，今年草莓果汁再加倍，超級濃郁，還有全新使用日本山梨縣進口巨峰葡萄果汁製成的「巨峰葡萄霜淇淋」，肯定要怒吃一波。

▲▼COLD STONE。（圖／COLD STONE提供）

▲COLD STONE祭出新春刮刮樂活動。（圖／COLD STONE提供）

另，冰控也不能放過COLD STONE最新限時優惠，至2月29日於官方LINE推出「新春刮刮樂」活動，有機會抽中「免費冰淇淋」、「冰淇淋買1送1」、「桶裝冰淇淋買1送1」、「冰淇淋第2杯50」等好康，還有超殺「免費小杯經典冰淇淋+原味脆餅體驗券」，每人每天每一個帳號限抽1次，優惠可使用到2月29日。

【你可能也想看】

►快訊／4.2萬人敲碗成功！麥當勞滿福堡賣全天「澎湖1日限定開吃」
►快訊／全家開出2張千萬發票！　中獎明細出爐
►注意！　全家2／10起不提供「免費鮮食提網」了

ET快訊
快訊／韓國瑜獲54票未過半、白1張無效票！　進第二輪投票
快訊／爭議選票曝光！　黃珊珊只拿7票
LIVE／出現爭議！　黃珊珊只拿到7票
快訊／確保8票團進團出！柯文哲派林國成監票　陳玉珍湊熱鬧
快訊／民進黨立委「技術性亮票」！　陳亭妃監票
快訊／藍委們高舉亮票！　「票票入匭全投韓」
站上議長席！柯建銘主持立法院長選舉　樂喊「拍一下噗仔」

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

冰控搶囤！　超商限時6天「霜淇淋買2送2」口味任選

短短30秒勾起心中的溫馨回憶，每一幕都是最暖心的刻度！

開放寄杯、冷熱互換！　超商「美式、拿鐵買3送3」今天限時搶

等到了！超商咖啡「買7送7」爽喝　只有今天快搶買

換個口味迎龍年！名廚示範「五菜一鍋素年菜」吃得飽飽負擔少

Selina復工吐寵愛宣言「想給他最好的一切」用真蠶絲尿布奢寵嫩嬰小腰果

肯德基6品項漲價「最多調幅7元」　蛋撻、花生咔啦雞腿堡都變貴

2024好市多COSTCO必買爆紅飲品瘋搶購！「粉紅鹽檸檬飲」清爽解膩過年良伴

7-11刮刮樂開跑！春節連續6天加碼抽百萬　送鑽戒、星宇日本機票

揮別衰運　想在新的一年華麗轉身？面相專家揭「一招」運勢爆棚

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

不想輸...盡力撲壘包仍被Out　嘉中球員賽場落下「不甘淚水」

4樂天女孩深夜訊問到天亮　前領隊、前經紀人遭移送

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

民眾黨推黃珊珊選立法院長　國會第一戰藍綠白合作破局

劉子銓顧娃「先餵妹妹吃飽」超有愛　笑曝典典寶寶：變得挺欠揍的！XD

猶豫挑幾號...聽柴犬連汪9聲　新北男子幸運刮中100萬元！

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

冰控搶囤！　超商限時6天「霜淇淋買2送2」口味任選

短短30秒勾起心中的溫馨回憶，每一幕都是最暖心的刻度！

開放寄杯、冷熱互換！　超商「美式、拿鐵買3送3」今天限時搶

等到了！超商咖啡「買7送7」爽喝　只有今天快搶買

換個口味迎龍年！名廚示範「五菜一鍋素年菜」吃得飽飽負擔少

Selina復工吐寵愛宣言「想給他最好的一切」用真蠶絲尿布奢寵嫩嬰小腰果

肯德基6品項漲價「最多調幅7元」　蛋撻、花生咔啦雞腿堡都變貴

2024好市多COSTCO必買爆紅飲品瘋搶購！「粉紅鹽檸檬飲」清爽解膩過年良伴

7-11刮刮樂開跑！春節連續6天加碼抽百萬　送鑽戒、星宇日本機票

揮別衰運　想在新的一年華麗轉身？面相專家揭「一招」運勢爆棚

立法院長選戰爭議選票曝光　「蓋黃珊珊、印泥沾到陳菁徽」

3月開放組團赴陸旅遊！開團已7成滿　旅遊業：團費跟以往差不多

林襄、李多慧「私接大筆代言」　為何不會被告？內行人曝關鍵

駕駛凌晨未開燈遭攔查慌了　原來是洗錢通緝犯...車上還有毒品

快訊／韓國瑜獲54票未過半、白1張無效票！　立法院長選舉進第二輪投票

BMW「帥氣雙門車系」小改款升級　台灣最快第3季導入！

才領養1hr！牧羊犬呆坐門前「被退回收容所」　超扯理由氣炸志工

37歲網紅媽猝逝！出遊返家「染登革熱」爆併發症　粉絲震驚哀悼

陳時中喊「白鯧、黃魚」食用要小心　網友笑：是不是在偷臭！

預言王義川今年進立院　郭正亮：賴清德會幫游錫堃安排位子

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

消費熱門新聞

只有今天快買！超商咖啡買7送7爽喝

超商美式、拿鐵買3送3只有今天

全家2／10起不提供免費鮮食提網！

肯德基6品項漲價！蛋撻也變貴

美式賣場爆紅飲品瘋搶購！

超商限定「史努比抽抽樂」有8款獎品

麗仕黑亮洗髮乳家樂福爆賣！

「平替版茅乃舍」全聯買得到！銅板價康寶日式美味高湯CP值超高

超商連6天霜淇淋買2送2！

快訊／全家開出2張千萬發票！

旅行必帶　衣物重複穿搭不怕臭！

外送平台12家美食手搖買1送1開搶了

超商大杯咖啡、霜淇淋連3天買1送1

用真蠶絲尿布奢寵嫩嬰小腰果

更多熱門

相關新聞

爆餡「塩焦糖牛奶泡芙」回來了

爆餡「塩焦糖牛奶泡芙」回來了

新年就是要呷甜甜！日系人氣泡芙專賣店「beard papa’s」2月限定「塩焦糖牛奶泡芙」來了，選用濃醇塩焦糖醬結合經典卡士達，每一口都能吃到鹹甜滋味，罪惡爆表，即日起限時1個月開吃。

超商美式、拿鐵買3送3只有今天

超商美式、拿鐵買3送3只有今天

關鍵字：

美食情報美食雲全家霜淇淋COLD STONE

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠「對不起大家愛我的人」　深夜拋震撼彈

56歲馬妞「身罹12疾病」住院！已簽放棄急救

YouTuber嘟嘟人宣佈「要分開了」

只有今天快買！超商咖啡買7送7爽喝

「正妹女友」愛了4年...竟是身旁好兄弟

獨／5億高中生已冰封272天　天數超越這奇案

7男換妻性侵！　嫌犯判鞭刑12下不服上訴

即／濃霧吞沒11縣市　能見度不足200公尺

溫翠蘋認13天前遭踹肚「痛到蹲地尖叫爆哭」

生活規律愛運動「仍患惡性腫瘤」！33歲男星被醫告知恐截肢

快訊／投資億元裝潢！高雄「韓八燒肉」宣布停業

宛宛兒「開3.5萬徵助理」被嫌錢少！傻眼開炮：要求一堆

3生肖年後將鹹魚翻身　大喜降臨有望暴富

明變天！　今暖如春破31℃

即／國1員林段「10車連環撞」！占內側2線回堵中

更多

最夯影音

更多
糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上
雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

不想輸...盡力撲壘包仍被Out　嘉中球員賽場落下「不甘淚水」

不想輸...盡力撲壘包仍被Out　嘉中球員賽場落下「不甘淚水」

4樂天女孩深夜訊問到天亮　前領隊、前經紀人遭移送

4樂天女孩深夜訊問到天亮　前領隊、前經紀人遭移送

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面