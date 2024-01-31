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斬首親爸「提頭顱拍片」　驚悚畫面上傳YouTube！美32歲男被捕

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 莫恩在YT上傳自己舉著父親頭顱的畫面，口中不斷抨擊政府。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國賓州發生一起恐怖事件，一名男子疑似因就業困難、移民政策等問題對政府不滿，斬首擔任政府雇員的父親後，竟在YouTube上傳他高舉頭顱的畫面，聲稱「他永遠下地獄了」，在社群平台引發恐懼，現已被警方逮捕。

綜合外媒指出，32歲男子賈斯汀莫恩（Justin Mohn）涉嫌在家中斬首殺害68歲的父親麥可（Michael），30日在YT上傳一段14分鐘長的影片，竟在鏡頭前秀出以透明塑膠袋包裹的血腥頭顱，一邊砲轟聯邦政府移民政策，聲稱這些「暴徒」正在摧毀國家。

莫恩提著父親的頭顱說道，「這是麥可莫恩的頭，他在聯邦政府工作20多年，是我的父親。現在他因叛國永遠下地獄了」，還揚言懸賞百萬美元殺害聯邦調查局局長、現任及前任司法部長等高級官員。

這段驚悚畫面在YT上公開整整6小時才被移除，社群平台X上網友紛紛呼籲不要擴散影片。

根據CBS等美媒，莫恩已於30日晚間被捕，當地警方正針對YT影片深入調查。警方當晚約7點多獲報趕到時，在屋內的浴室裡發現一具無頭屍體，證實受害者被斬首，而莫恩開父親的車逃離現場，約2小時後落網。

《每日郵報》還發現，莫恩此前曾四度向聯邦政府提起訴訟，指控政府任意提供學貸，讓他成為一個「受到過度教育的白人」，卻找不到工作，要求政府賠償1000萬美元，但沒有任何法律依據。

去年聖誕節前不久提出的文件中，莫恩自稱2014年畢業於賓州州立大學，擁有農企業管理學位，畢業半年後開始支付學貸，卻找不到全職工作，後來曾輾轉從事金融、保險業，但在訴訟文件中將就業狀態填寫為「Malemployment」，代表大學畢業後被迫從事不需要大學學歷的工作。

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