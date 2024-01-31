直擊／游錫堃才稱拜訪國民黨團未果　傅崐萁「路過」議場握手致意

記者杜冠霖／台北報導

明（1日）就是立法院長選舉，立法院今日在彩排新一屆立委報到及正副院長選舉相關流程，準備爭取正副院長連任的游錫堃、蔡其昌也現身和立院同仁合照，並接受媒體聯訪，游錫堃表示，這是一屆的結束，回顧4年來大家都非常辛苦、盡心盡力，感謝所有主管跟同仁。採訪結束後，國民黨團總召傅崐萁恰巧「路過」，兩人也互相握手寒暄，氣氛融洽。

▲游錫堃、傅崐萁立院「路過巧遇」，兩人握手問好。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）



游錫堃日前才到民眾黨團拜票，而民眾黨今宣布推派黃珊珊角逐立法院長，對此，游錫堃表示，尊重，我們是民主國家，任何一個委員既是候選人也是選民，做任何決定都尊重。

媒體追問是否覺得真心換絕情？游錫堃表示，沒有這樣的問題，我們是民主政治，為什麼我還沒成為民進黨團候選人之前沒有拜票；變成候選人後，我跟副院長就去拜票，這是民主政治基本禮貌，這都一定要做，有沒有票都沒關係。

至於有無至國民黨團拜票？游錫堃表示，當時也有聯絡國民黨團，但對方說還沒選出來就還沒去。媒體也詢問，傅崐萁質疑為何過去4年不推動單一召委制，游聽到提問後明顯一愣、「蛤？」了一聲，並表示，你們（媒體）最清楚，院長沒有提案權，怎麼會問這個問題？莊子有說夏蟲不足語冰，委員沒有在國會不知道，你們知道怎麼會問，應該幫忙解釋，讓全國人民知道。

受訪結束後，游錫堃、蔡其昌也和現場媒體合影，而兩人尚未拜訪國民黨團，但黨團總召傅崐萁、首席副書記長林思銘突然現身議會廣場守候，幾人也互相握手致意，氣氛融洽。