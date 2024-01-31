竹北市又發錢了！1500萬弱勢紅包免申請　2／1直接入帳

▲竹北市公所宣布，將針對弱勢、低收等族群發放春節紅包。（圖／竹北市公所提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

農曆春節假期即將於2月中旬到來，為了讓弱勢族群寬心過好年，竹北市公所特別啟動「竹北市113年弱勢族群春節慰問金」專案補助，免申請且溫馨直送。

竹北市長鄭朝方表示，延續去年竹北6000紓困金的發放做法，由公所社會課清查符合領取資格者，除寄送賀年卡外，慰問金也將直接匯入郵局存摺帳戶，預計發放995位弱勢族群市民及低收248戶，總發放金額約1仟5百多萬元。

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▲本次春節慰問金，預計發放995位弱勢族群市民及低收248戶，總發放金額約1仟5佰多萬元。



依據目前現行的「弱勢族群春節慰問金發放實施要點」，只要設籍竹北市滿3年以上且社會救助合格列冊 (凡屬112年12月31日前列冊)有案，原則上以「家戶」為單位，低收入戶戶長2萬元、兒童少年扶助個人1萬元、身心障礙者生活補助個人1萬元、中低收老人個人1萬元、特殊家庭境遇子女個人1萬元、弱勢兒少個人1萬元。另外，低收入戶戶長內兼有二項以上身份者，將擇優發放一項慰問金，有任何疑問可於上班時間逕洽社會課電話03-5515919#149洽詢。

鄭朝方進一步表示，他非常重視弱勢族群關懷與照顧，去年底的「寒冬送暖活動」，對於本市最弱勢之280戶低收入戶，特別致贈超商禮券及米糧，以最實惠、便利的方式送上最暖的關懷；而本次「弱勢族群春節慰問金」是市公所年節關懷服務的重點項目，希望結合社會更多的力量與資源，為每個弱勢家庭紓解困境，讓資源得以投遞到真正需要幫助的市民。