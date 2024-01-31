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朴子市雙溪國小日本交流　開啟偏鄉小校國際教育新頁

▲▼ 偏鄉學校邁向國際 雙溪‧奧野以課程交流串起永續情誼 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 偏鄉學校邁向國際 雙溪‧奧野以課程交流串起永續情誼 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣朴子市雙溪國民小學師生前往日本茨城縣牛久市奧野義務教育學校進行國際交流活動，在這趟的教育旅行中，師生除了至東京池袋防災館、東京臨海廣域防災中心以及筑波宇宙中心進行見學外，也在奧野義務教育學校的安排下入班學習。

▲▼ 偏鄉學校邁向國際 雙溪‧奧野以課程交流串起永續情誼 。（圖／嘉義縣政府提供）

雙溪國小與奧野義務教育學校進行視訊國際交流長達三年，雙方師生已建立堅實的的互信基礎，加上去年五月在縣長翁章梁的鼓勵下，這趟實體參訪才終於能成行。

雙溪國小屬於偏鄉小校，學生家境並不富裕，實體參訪實屬不易，但在嘉義縣政府的專款補助下，加上朴子配天宮、朴子市公所以及各方大德的資助下，學生終能如願以償前往日本與學伴們見面。

▲▼ 偏鄉學校邁向國際 雙溪‧奧野以課程交流串起永續情誼 。（圖／嘉義縣政府提供）

台日教師為了這次的實體交流密切聯繫，也多次進行交流課程的共備。這次的交流首重文化學習，雙溪學子展現書法教育成果，親自教導學伴如何寫書法，日本學伴也教導本校學生如何彈奏日本箏。雙方學生也以英語為溝通橋樑進行奧野外師所設計的英語學習活動。

學生涂若軒表示，這次的入班學習讓我體驗日本的課堂生活，活動中也學會如何彈奏日本箏，真的非常感謝師長讓我們有機會能藉此開闊國際視野，希望兩校友誼能長長久久。

▲▼ 偏鄉學校邁向國際 雙溪‧奧野以課程交流串起永續情誼 。（圖／嘉義縣政府提供）

學生陳琪允分享，這次書法、音樂以及英文等課程交流讓彼此都學習新知，很謝謝學校安排這樣的機會，讓他能了解台日學校文化的異同，也更明白英語學習的的重要性。

校長徐英傑表示，此次赴日本的教育參訪活動，開啟本校國際教育的新頁。在與奧野三年的視訊基礎上，能有實際面對面的機會。誠如雙溪學生張昀臻說「視訊總是少了面對面的真實感！」，實體的參訪讓學生所學的跨領域統整知識能運用於異國文化的理解溝通與互動合作，這樣的經驗非常難得。

▲▼ 偏鄉學校邁向國際 雙溪‧奧野以課程交流串起永續情誼 。（圖／嘉義縣政府提供）

周怡君老師表示，在踏進種滿櫻花樹與梅樹的奧野義務教育學校的那一刻，心中除了感動，也充滿了讚嘆與驚喜！孩子們在短短的一天中，從生澀互動到離別時的難捨依依，約定日後定要互相聯絡，這絕對是視訊交流無法產生的深厚情感連結。一趟訪日教育旅行，不但走進了世界，也走進了彼此的心，台日教育共好。

國際教育如同一棵大樹的根，根系愈廣，樹冠就愈大。校長徐英傑也在活動最後的致詞中邀請奧野市村校長有機會帶領學生到本校入校學習，而本校將盡地主之誼，加深兩校友誼。

 
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