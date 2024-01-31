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開戰了？!　嘉義市區赫見480秒震撼煙火秀　消防局將開罰

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市區八掌溪河畔30日晚間施放規模相當盛大的煙火秀，讓市區及鄰近鄉鎮的民眾都感受到煙火火花的亮麗璀璨及爆炸音量的震撼程度。不少民眾在臉書及網路line群組揭密，原來是住在八掌溪畔親水路民眾入厝及神明安座，友人贊助的電子煙火，只能說規模堪比國慶，巨大聲響讓民眾以為兩岸開戰或是打仗了，巨大的聲響讓整個嘉義市都震撼了，但也招來嘉義市消防局將出手開罰。

▲▼ 嘉義市盛大煙火秀將被開罰 。（圖／翻攝嘉義市消防局臉書）

▲嘉義市盛大煙火秀，消防局將開罰 。（圖／翻攝嘉義市消防局臉書）

據了解，民眾參加朋友新家入厝，以及家中神明安座，選在30日晚間熱鬧封街席開幾十桌宴請家人親友，正值飯菜入肚溫飽之時，一連串的煙火秀就在晚間八點多陸續施放，一層一層的煙花火焰接棒施放過程大約8分鐘，火焰將整個黑夜點亮如白晝，蹦蹦蹦的煙火施放聲響讓不少民眾走出戶外一看究竟。也因為巨大聲響讓不少人以為打仗了!以為是阿共仔打過來!

▲▼ 嘉義市赫見盛大高空煙火秀 。（圖／記者翁伊森攝）

據了解，新家主人入厝嘉義市親水路一處價值近三千萬豪宅，要好的友人為幫他們慶祝，讓他們入厝興旺，因此安排了八分鐘的電子煙火秀，讓現場用餐的賓客可以邊吃飯邊看大規模煙火秀，預祝主人家入厝興旺。

▲▼ 嘉義市赫見盛大高空煙火秀 。（圖／記者翁伊森攝）

有民眾表示，這種等級需要電線去控制的專業煙火，一般人是禁止施放，所以市面上買不到，民眾若沒申請就施放會有相關罰責及安全疑慮，可能違反條文如下：

（1）第22條:未投保公共意外責任保險，違反28-1-8，處6-30萬元。

（2）第16-1條:未經申請施放專業煙火許可，違反29-1-5，處3-15萬元。

（3）第16-3條：施放地點未向當地消防機關申請，違反27-1-6，處30-150萬元。

▲▼ 嘉義市赫見盛大高空煙火秀 。（圖／記者翁伊森攝）

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