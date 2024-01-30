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金門男遭交友詐騙！花2千買點數不會用還挨罵 …超商店員幫報警

▲▼金門趙姓男子遭網路交友詐騙，差點被騙2千元。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門趙姓男子遭網路交友詐騙，差點被騙2千元。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門26歲趙姓男子在網路交友認識女子小花（化名），依小花指示到便利商店購買2000元蘋果點數卡，因沒買過不知道怎麼使用，當場和小花通話並不斷詢問，還遭小花不耐煩責罵，最後引起店員注意幫他報警，趙男才驚覺遭到詐騙。

金門縣警局金城分局於28日於中午12時許接獲全家便利超商店員電話通知，稱店內有名男子向他購買蘋果（APPLE STORE）2000元點數卡，然購買後卻又頻頻講電話且不知如何使用，疑似遭受詐騙，遂向警察通報請求協助。

經查，該26歲趙姓男子在網路交友認識詐騙集團偽裝的女子小花，小花要求他購買蘋果點數並拍序號給她，趙男依指示到超商購買點數卡，但因不曾使用這類點數卡，便在電話中頻頻向小花詢問使用方式，還遭小花斥責。因趙男在店內的舉動引起超商店員的疑竇，於是便報警請警察前來了解情形。

巡邏警力到場調查後發現，趙男所接到的手機交友號碼，皆為未顯示來電之私人號碼，研判應是詐騙電話，遂委婉告知相關案例及查證作為後，起初趙男對於店員及警方的關懷半信半疑，但回想起剛認識對方時的態度與對方詐騙失敗後的語氣，才恍然大悟取消繼續購買點數的念頭，感謝警方的即時協助並回家。

▲▼金門趙姓男子遭網路交友詐騙，差點被騙2千元。（圖／記者林名揚翻攝）

金城警分局表示，近期詐騙集團常在臉書、通訊軟體（如:LINE、Wechat、微信等）或以未顯示來電之私人號碼隨機撥打，透過加好友方式噓寒問暖，待取得民眾信任後，再佯稱急需用錢或需要善心資助等方式，要求民眾以轉帳、購買點數、提供帳戶個資等方式，牟取不法利益，造成民眾損失。金城警分局藉此再次呼籲，如有收到可疑訊息，或是突如其來的要求資金協助情事，務必再三確認其真偽，或向警方諮詢，以確保財物不失。

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