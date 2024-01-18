時速110km狂飆！害騎士「全身粉碎性骨折」慘死　他只賠8萬下場曝

▲駕駛時速110公里在限速60公里的路段狂飆，撞死電動自行車騎士。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者戴若涵／台中報導

彰化縣和美鎮彰美路三段、嘉鐵路交叉路口2022年12月中旬發生一起死亡車禍！一名楊姓駕駛行經該限速60的路段時，以每小時110公里的速度，撞上一台電動自行車，對方騎士當場被撞飛人車倒地，頭骨破裂、全身多處粉碎性骨折送醫宣告不治。一審判楊男有期徒刑6月，得易科罰金，案經上訴二審，改判8月刑期，可上訴。

根據檢方調查，楊男2022年12月14日清晨6時07分沿著彰化縣和美鎮彰美路三段由東往西方向行駛，行經嘉鐵路交叉路口時，竟以每小時110公里的平均車速超速行駛，撞上當時正往彰美路西向內側車道內側行駛停等的電動自行車騎士。

由於撞擊力道猛烈，騎士當場彈飛、人車倒地，受有頭骨破裂、全身多發創傷併粉碎性骨折等傷害，雖經緊急送醫搶救，仍不幸宣告不治。

依照車禍鑑定報告指出，楊男嚴重超速、未注意車前狀況，撞擊同向電動自行車為肇事主因，騎士車尾燈不亮影響行車安全、不當侵入內側車道為肇事次因。

彰化地方法院審酌，楊男事發後已賠償騎士家屬8萬元，也願意再賠償150萬元，雖然事後並未履行，但因騎士也有肇事責任，依照過失致死罪判楊男有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。

案經上訴台中高分院，法院認為，楊男讓騎士家人失去至親，且至今只賠償家屬8萬元，原審卻只判6個月還可易科罰金，所判刑度過輕，決定撤銷原判決，改判有期徒刑8月，不可易科罰金，全案仍可上訴。