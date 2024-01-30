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全球航運面臨「雙重打擊」　美專家：紅海危機未解通膨恐再漲2%

▲受紅海危機影響，海運價格上漲。（圖／記者林敬旻攝）

▲受紅海危機影響，海運價格上漲。（圖／記者林敬旻攝）

記者張寧倢／編譯

伊朗支持的葉門反抗軍青年運動（Houthi，又譯胡塞武裝）近期頻頻攻擊紅海商船，繼疫情塞港、俄烏戰爭後，造成全球貿易又一次衝擊。美聯社28日報導訪問供應鏈專家，分析紅海航運危機導致全球25%航運量轉移，若危機一年未解，通貨膨脹率可能再漲2%，或是各國中央銀行可能繼續升息。

工廠停工，英國一家百貨公司的春裝系列延後發售，美國馬里蘭州一家醫療用品製造商無法從亞洲進口零件。美國跨國供應鏈管理與物流公司飛協博（Flexport）的CEO彼得森（Ryan Petersen）表示，目前發生的情況是短期混亂，混亂就會導致運輸成本上升。

彼得森表示，全球航運正面臨「雙重打擊」，另一條重要的貿易路線──巴拿馬運河，正因為乾旱導致的低水位而減少運量。加薩戰爭拖得越久，對供應鏈威脅越大，彼得森估計，紅海航運中斷若持續一年，可能會導致商品通貨膨脹率飆升2%，目前全球面臨食品雜貨、租金等價格都在上漲，通膨加劇可能將連帶引發升息趨勢，但先前接連升息已削弱了經濟。

報導指出，青年運動試圖阻止以色列攻擊在加薩走廊的哈瑪斯，因此襲擊了往來亞洲、歐洲與美國之間水域的貨船，迫使船隻無法通行蘇伊士運河，而繞行非洲最南端，不僅造成航程延誤，推高了航運成本，而且目前世界仍未戰勝通膨。

飛協博公司分析，截至1月19日，全球近25%的航運量正在或是即將從紅海轉移，這將增加約3千多海里的航線距離，以及至少8到10天的航程。從亞洲到北歐一個標準40呎貨櫃運輸成本，從去年12月中旬不到1500美元（約新台幣4.6萬元），已飆升至5500美元（約新台幣17萬元）。

▲▼馬士基杭州號30日經紅海遭葉門叛軍青年運動襲擊，美國海軍出動伯克級神盾驅逐艦「格雷夫利號」護航，擊落2枚反艦飛彈。（圖／翻攝自美國中央司令部）

▲馬士基等航運巨擘的商船經紅海遭葉門叛軍青年運動襲擊，美國海軍出動伯克級神盾驅逐艦「格雷夫利號」護航。（圖／翻攝自美國中央司令部）

根據貨運預訂平台Freightos的數據，貨物從亞洲運往地中海的成本甚至更高，從去年12月中旬的2400美元（約新台幣7.4萬元）大漲至6800美元（約新台幣21萬元）。不過，相較2年前供應鏈危機的高峰期已經便宜許多，當時亞洲運往北歐成本為1.5萬美元（約新台幣46.6萬元），運往地中海約1.42萬美元（約新台幣44萬元）。

Freightos研究主任萊文（Judah Levine）說，目前市場正處於產能過剩，航運危機正巧算是一件好事，應該足夠來應對這次航運中斷。另外，美聯儲與多國央行升息對抗通膨，也讓全球的需求降溫。時任歐巴馬政府白宮經濟顧問拉斯（Katheryn Russ）認為，供應鏈中斷情況不會比疫情時嚴重，壓低通膨的力量仍然很強烈，估計紅海航運危機不會對通膨造成劇烈影響。

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